Veda electoral: qué pasa con los departamentos que no tienen elecciones este domingo en Mendoza

La campaña electoral llegó a su fin este viernes a las 8 y comenzó formalmente la veda en los municipios de Maipú, San Rafael, Luján de Cuyo, La Paz, Santa Rosa y Rivadavia, donde este domingo 22 de febrero se elegirán concejales. Las restricciones no rigen en toda la provincia, sino exclusivamente en estos seis departamentos.

En total se habilitarán 214 escuelas para el proceso electoral, cada una con presencia policial y personal afectado a tareas de orden y limpieza. Además, las oficinas del Registro Civil en las cabeceras departamentales permanecerán abiertas el domingo de 8.30 a 13.30 para quienes necesiten realizar trámites vinculados al sufragio. El padrón puede consultarse en la web oficial de la Junta Electoral de Mendoza.

Qué implica la veda y hasta cuándo rige

De acuerdo con la Ley Electoral Provincial, la venta de bebidas alcohólicas está prohibida durante toda la jornada electoral y hasta dos horas después del cierre de los comicios, es decir, hasta las 20 del domingo. En ese período no pueden permanecer abiertos los comercios destinados exclusivamente al expendio de alcohol.

Sin embargo, la normativa establece una excepción: los restaurantes y locales gastronómicos pueden vender bebidas alcohólicas únicamente para acompañar comidas consumidas en el lugar.

También están prohibidos en esos seis municipios los espectáculos públicos, ya sean al aire libre o en espacios cerrados, las funciones teatrales, los eventos deportivos y cualquier tipo de reunión masiva. De hecho, un partido que debía disputar el Deportivo Maipú frente a Atlético Rafaela fue reprogramado para evitar coincidir con la jornada electoral.

Otras restricciones durante el domingo

La veda incluye además la prohibición de portar armas y de utilizar banderas, insignias o distintivos partidarios desde las 18 del día anterior a la elección y hasta la finalización de los comicios.

La ley también impide la concentración de fuerzas armadas o cualquier demostración de fuerza el día del sufragio, así como reuniones de electores o depósitos de armas en un radio de 100 metros alrededor de los establecimientos habilitados para votar.

En síntesis, la veda electoral busca garantizar un clima de normalidad y transparencia durante la elección, con restricciones específicas que este fin de semana solo alcanzan a los seis municipios mendocinos que concurren a las urnas.