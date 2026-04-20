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Vecinos y turistas disfrutaron “Astroturismo con Gustito a Malbec” y las “Tardecitas de Otoño” en Tupungato

Las propuestas son parte de las políticas de la gestión Aguilera que promueve la sinergia económica del departamento, generando espacios donde emprendedores de los diversos rubros dar a conocer sus productos.

Durante la tarde noche del viernes 17 de abril en el marco de la celebración del Día Mundial del Malbec se realizó la propuesta “Astroturismo con Gustito a Malbec”, que ofreció una experiencia increíble con observación astronómica, degustación de vinos Atrapado y un apetitoso menú de La Isabel Casona de Campo que fue anfitriona con un alucinante entorno natural a su alrededor.

Al día siguiente la Plaza departamental fue sede de «Tardecitas de Otoño», risas y aplausos de familias alrededor del Monumento al Grl. San Martín que pudieron ser espectadoras de las muestras musicales que realizaron artistas locales infantiles de los grupos «The Star Factory» y «Ballet de Danzas Folklóricas de Ciudad», con un show final de «El circo de Getulio».

Desde el Municipio destacan que cada una de estas propuestas nacen con un objetivo claro: generar movimiento real en la economía local. Detrás de cada evento hay emprendedores, artistas, productores y trabajadores que necesitan estos espacios para mostrar lo que hacen, vender, crecer y seguir apostando al departamento.

En un contexto económico complejo, el gobierno no mira para otro lado. Impulsa, organiza y abre caminos para que la rueda empiece a girar y las oportunidades lleguen a más vecinos.No se trata solo de eventos. Se trata de trabajo, de desarrollo y de futuro para Tupungato“, explicaron desde el municipio.

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