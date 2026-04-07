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Vecinos se movilizarán en Tunuyán contra la Ley de Glaciares y la minería

Se espera que decenas de personas arriben al Puente del Río para hacer ruido en contra de la posible modificación de la ley

En las últimas horas se anunció que este martes 7 de abril desde las 19, vecinos de todo el Valle de Uco se movilizarán sobre el Puente del Río Tunuyán para protestar contra la modificación de la Ley de Glaciares y la minería en Mendoza.

Esta convocatoria surge de una lucha que se viene dando hace varios meses, antes de que se aprobara el Proyecto Minero San Jorge, y que ahora está enfocada más que nada en combatir el interés de Javier Milei de cambiar la Ley de Glaciares que data del año 2011.

Es así que las asambleas invitan a todos los vecinos a defender el agua de Mendoza con un cacerolazo y vigilia, ya que este miércoles 8 de abril se votará en la Cámara de Diputados de la Nación. Aunque recordemos que ya tiene media sanción desde el Senado, por lo que podría convertirse en ley.

Desde la organización de esta movilización informaron que habrá chocolate caliente para que compartan entre los presentes. Además pidieron llevar banderas y cacerolas para hacer ruido, buscando la mayor atención de quienes pasen.

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