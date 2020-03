Vecinos de Vista Flores reclaman la falta de agua y el precio del suministro

Vecinos de Vista Flores iniciaron un reclamo debido a la falta de agua en el distrito. El viernes 6 de febrero la Cooperativa del Agua aceptó realizar una reunión con los vecinos pero no pudo llevarse a cabo debido a algunos disturbios.

Vecinos de Vista Flores expresaron su malestar por reiterados cortes de agua el el distrito tunuyanino. Ante la situación, los afectados solicitaron una reunión con la Comisión de la Cooperativa que maneja la distribución y servicio del agua pero no pudieron llegar a un debate organizado.

“Estamos cansados de esta situación, hace más de 6 meses que hay días que no tenemos agua y, cuando hay, la cantidad no alcanza para poder llenar los tanques. Lo peor de todo es qué hay pérdidas de agua que no se arreglan y los precios del servicio aumentan de forma desmedida” comentó un vecino.

Por su parte, autoridades de la Cooperativa del agua alegaron que cuando se realizan asambleas los socios no participan de las mismas, y que además la institución se encuentra administrativamente en orden.

Cuadro tarifario actualizado

Hasta el momento, las partes no lograron llegar a un acuerdo, por lo que vecinos decidieron reunirse este lunes a las 20 horas y definir cómo continuar con el reclamo.

Dejanos Tu comentario