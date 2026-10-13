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Solidaridad

Vecinos de Tupungato ayudaron a una mujer a la que se le inundaba la casa por el desborde de un canal: las imágenes

Las intensas lluvias provocaron el desborde de un canal en calle Roca. El agua ingresó a una vivienda y los vecinos salieron a intentar contener el avance.

Un desborde de un canal provocó una inundación en calle Roca, en pleno centro de Tupungato, tras las intensas lluvias registradas en la zona. El episodio, en pleno alerta por el fenómeno del Súper Niño, quedó registrado en un video que se viralizó en las redes sociales y generó preocupación entre los vecinos.

Según muestran las imágenes, el agua avanzó sobre el canal que se encuentra en calle Roca y llegó a ingresar a una vivienda, lo que encendió la alarma de la mujer que vive en esa propiedad.

Ante el avance del agua, los propios vecinos salieron a trabajar para intentar contener el desborde y evitar que la situación provocara mayores daños en las propiedades de la zona.

El episodio volvió a poner en evidencia las complicaciones que pueden generar las precipitaciones intensas en sectores urbanos, especialmente por la basura que generan los propios vecinos, lo que provoca que el agua desbordada de canales ingrese a las viviendas y genere destrozos.

El video del hecho comenzó a circular en las redes sociales, donde las imágenes reflejaron la preocupación de los habitantes de Tupungato frente a la inundación en una de las calles más transitadas del departamento.

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