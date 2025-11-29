Vecinos de San Carlos vuelven a unirse este domingo en defensa del agua y contra PSJ Cobre Mendocino

Los vecinos de San Carlos anunciaron una movilización para este domingo 30 de noviembre en rechazo al avance legislativo del proyecto minero San Jorge, luego de que la Cámara de Diputados de Mendoza le diera media sanción al estudio de impacto ambiental del emprendimiento, ahora denominado PSJ Cobre Mendocino.

La convocatoria, que circula bajo el lema “parientes es hora de despertar”, invita a reunirse a las 11.30 en la Plaza de la Villa Cabecera, sobre calle Independencia.

Los organizadores piden asistir con carteles propios y remarcan que, una vez más —como ocurre desde hace más de veinte años—, la comunidad sancarlina saldrá a defender el agua y los bienes comunes.

Un proyecto estratégico que avanza en la Legislatura

La media sanción a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se produjo luego de que Diputados aprobara también el nuevo régimen jurídico de regalías, la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la autorización ambiental para la segunda etapa del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II).

En el caso de PSJ Cobre Mendocino, la votación finalizó con 32 votos a favor y 13 en contra. Con este resultado, la iniciativa quedó lista para ser tratada por el Senado, donde el oficialismo espera una respuesta favorable.

La DIA establece una serie de condiciones orientadas a reforzar los controles: presencia permanente de inspectores, monitoreo en tiempo real, participación ciudadana y una mesa de diálogo con comunidades originarias.

Qué propone PSJ Cobre Mendocino

El proyecto, conocido históricamente como San Jorge, se ubica a 37 kilómetros de Uspallata y a 97 kilómetros de la Ciudad de Mendoza. Se trata de un emprendimiento cuprífero cuya construcción demandaría una inversión estimada de 560 millones de dólares.

La operación podría extenderse por 16 años, con posibilidad de llegar a 27 años si las condiciones del mercado permiten utilizar una ley de corte más baja que habilite una mayor producción.

En materia de empleo, la empresa proyecta la creación de 3.900 puestos directos e indirectos durante la etapa de construcción, y 2.400 durante la fase operativa, con prioridad para la contratación local y condiciones laborales formalizadas.

La compañía sostiene que el uso del agua será “altamente eficiente” gracias a un sistema de circuito cerrado que permite reutilizar el recurso sin competir con otros usos de la región. También resalta el impacto económico esperado, que incluye una inversión inicial de 15 millones de dólares para la etapa de factibilidad y otros 559 millones para el desarrollo total de la mina.