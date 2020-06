La Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tunuyán por el agua, presentó una nota al Concejo Deliberante, solicitando que se considere algunos puntos importantes antes de declarar de interés municipal el «Proyecto Multipropósito Portezuelo del Viento«.

En este caso, vecinos autoconvocados pidieron al Concejo Deliberante de Tunuyán, que analicen la declaración de interés del proyecto debido al impacto ambiental y el uso del agua de la Cuenca del Río Colorado.

La preocupación de la Asamblea está fundamentada entre otros puntos, a que «los estudios de Impacto Ambiental que presenta Mendoza resultan insuficientes y desactualizados, ya que datan del año 2007 y reflejan una situación hídrica y climática muy distinta a la actual. La Cuenca del Río abarca un área de 48.000 km2. El río nace en la Cordillera de los Andes, recorre Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y el Sur de Buenos Aires para desembocar en el Atlántico. Si bien, hay estudios de impacto realizados por la UNCuyo, la Universidad de la Plata y del Litoral, consideramos que resultan insuficientes y parciales».

Alegan que el estudio realizado por la UNCuyo, solo contempla los impactos dentro de la Provincia de Mendoza y no las consecuencias ambientales en toda la cuenca, considerada como «unidad ambiental» y la manera en que afectará a las provincias «aguas abajo». Mientras que el estudio, realizado por la Universidad de la Plata y la Universidad del Litoral, llamado “Estudio de Impacto Ambiental Regional”, contempla solo el impacto entre Portezuelo del Viento y el embalse Casa de Piedra, en Río Negro. El resto del tramo hasta el Atlántico no se ha estudiado, no hay un Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A) que abarque la totalidad de la Cuenca. Nuestro cuestionamiento es entonces por qué no se han realizado los estudios ambientales de maner integral a lo largo de toda la Cuenca.

«De hecho, el Artículo 5, de La Ley 7722, en referencia a la actividad minera, insiste sobre el concepto de cuenca hídrica, sanciona: “La autoridad de aplicación garantizará en todo proceso de evaluación del proceso de impacto ambiental, la participación de los municipios de las cuencas hídricas y aquellas regiones que se manifiesten como tales, afectadas por el proyecto respectivo, debiendo respetarse las realidades productivas y sociales de cada uno de los mismos, cuyos dictámenes sectoriales serán de carácter necesarios» expresa la nota.

La defensa del proyecto

Sin embargo, las opiniones sobre la importancia del proyecto son disímiles, ya que otro sector de la población invita para este jueves a un banderazo a favor de Portezuelo. La convocatoria está prevista para este jueves a las 19 horas, desde «La Guitarra de Tunuyán» por Avenida San Martín hasta calle La Argentina.

El debate surgió luego de que en su visita a La Pampa, el presidente Alberto Fernández pusiera en duda la financiación de la represa de Portezuelo de los Viento. En ese momento, Wuado De Pedro, Ministro del Interior afirmó que «el presidente Alberto Fernández está convencido de que hay que trabajar con todos los distritos y sectores, sin distinciones, para encontrar soluciones comunes a los problemas de todos los argentinos, construyendo acuerdos».

Portezuelo del Viento es una central hidroeléctrica que Mendoza planea construir sobre el río Grande, el más caudaloso de la provincia, ubicado en el departamento de Malargüe. Según el proyecto, el embalse será cuatro veces mayor al de Potrerillos y tendrá capacidad para aportar al sistema eléctrico interconectado energía para 130 mil hogares.

El pasado 22 de junio, Rodolfo Suarez, viajó a Buenos Aires y mantuvo una reunión con el ministro del Interior de la Nación, al cual le presentó una propuesta para garantizar que el manejo del agua de Portezuelo del Viento, ya estipulado por el COIRCO en cuanto al primer llenado y al manejo de agua posterior, pueda ser auditado y controlado por las provincias integrantes de la cuenca. Además, la propuesta incluye la constitución de un fondo de garantía, para el caso de que Mendoza se aparte de dichas normas de manejo del agua.

Las dudas de Vecinos autoconvocados

La nota presentada en el HCD de Tunuyán finaliza expresando algunas dudas, «El inicio del proceso licitatorio ya develó varias irregularidades denunciadas en la legislatura provincial. ¿Por qué renunció el funcionario responsable de la elaboración de los pliegos de licitación y la prensa no habló más del asunto?, ¿quién va a garantizar a los mendocinos que esta obra no va a ser un “monumento a la corrupción” como lo suelen ser en nuestro país obras de tal envergadura? ¿Qué paso con la denuncia del Senador Provincial Marcelo Romano?»

«El Gobierno Provincial está llevando adelante una campaña de comunicación en favor de Portezuelo del Viento con el dinero de todos los mendocinos y no responde a las preguntas que se le hicieron desde las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura».