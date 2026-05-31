Search
Instagram Facebook Twitter
portada-31-5
operativo

Varias personas quedaron detenidas tras un operativo rural en Tupungato

El operativo se originó a partir de un aviso que advertía sobre la presencia de personas con galgos dentro de campos de la zona de La Carrera.

Una denuncia de vecinos de La Carrera, Tupungato, activó un operativo de Policía Rural que permitió detectar a un grupo de personas que había ingresado a campos de la zona acompañado por perros galgos.

El procedimiento se inició al mediodía del sábado, luego de que habitantes del lugar alertaran sobre la presencia de varias personas que habían ingresado a la Estancia Lili Sofía, ubicada sobre la Ruta Provincial 89, aparentemente con fines de caza. De acuerdo con la información aportada, el grupo continuó desplazándose por establecimientos rurales colindantes.

Ante la situación, efectivos de la Delegación Valle de Uco realizaron patrullajes preventivos y lograron localizar una camioneta Ford F-100 que circulaba por la zona transportando personas y varios perros de raza galgo.

El vehículo fue controlado en inmediaciones de la Estancia Ancón, donde fueron identificados siete hombres mayores de edad. Además, el personal policial realizó las verificaciones correspondientes sobre el rodado y sus ocupantes.

Posteriormente, los involucrados fueron trasladados a la Subcomisaría San José, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

ETIQUETAS:

Tupungatopolicíadetenidoperro

+ Noticias

Primera Nacional

Deportivo Maipú se lo dio vuelta a Chacarita y volvió al triunfo

Por: Agustin Zamora

No está en calendario

El Gobierno evalúa suspender el desfile militar del 9 de Julio

Por: Agustin Zamora

experiencia

Con un importante director: Tupungato fue sede de un taller de rodaje audiovisual

Por: Redacción NDI

operativo

Varias personas quedaron detenidas tras un operativo rural en Tupungato

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

Ciudad de Mendoza: así funcionará el cronograma de atención veterinaria gratuita durante junio

Por: Violeta Díaz Costa

ATENCIÓN

Jubilados: ANSES aclaró si el bono de $70.000 se incluye en el aguinaldo de junio

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter