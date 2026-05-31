Varias personas quedaron detenidas tras un operativo rural en Tupungato

Una denuncia de vecinos de La Carrera, Tupungato, activó un operativo de Policía Rural que permitió detectar a un grupo de personas que había ingresado a campos de la zona acompañado por perros galgos.

El procedimiento se inició al mediodía del sábado, luego de que habitantes del lugar alertaran sobre la presencia de varias personas que habían ingresado a la Estancia Lili Sofía, ubicada sobre la Ruta Provincial 89, aparentemente con fines de caza. De acuerdo con la información aportada, el grupo continuó desplazándose por establecimientos rurales colindantes.

Ante la situación, efectivos de la Delegación Valle de Uco realizaron patrullajes preventivos y lograron localizar una camioneta Ford F-100 que circulaba por la zona transportando personas y varios perros de raza galgo.

El vehículo fue controlado en inmediaciones de la Estancia Ancón, donde fueron identificados siete hombres mayores de edad. Además, el personal policial realizó las verificaciones correspondientes sobre el rodado y sus ocupantes.

Posteriormente, los involucrados fueron trasladados a la Subcomisaría San José, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.