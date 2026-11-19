El proyecto de ley contra el vandalismo rural avanzó en el Congreso y podría tener consecuencias directas para las zonas agrícolas del país, entre ellas el Valle de Uco, donde la vitivinicultura, la fruticultura y la ganadería forman parte de la actividad económica regional. La iniciativa, impulsada por el diputado nacional del PRO Martín Ardohain, obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, luego de haber recibido media sanción en Diputados el 21 de octubre. Ahora podrá ser debatida en la Cámara Alta, aunque todavía podrían incorporarse modificaciones antes de su aprobación definitiva.

Uno de los principales cambios que propone es incorporar nuevas figuras al Código Penal para sancionar conductas que afectan a los establecimientos rurales. Entre ellas, contempla penas de uno a doce meses de prisión por ingresar sin autorización a propiedades rurales y condenas de entre dos y ocho años para quienes destruyan o dañen bienes vinculados con la producción agropecuaria. La protección incluye cultivos, ganado, cereales, silobolsas, instalaciones y otra infraestructura necesaria para el funcionamiento de los establecimientos. También prevé multas económicas de acuerdo con el perjuicio ocasionado y actualiza las sanciones por incendios, estragos e instigación pública a cometer delitos mediante redes sociales y plataformas digitales.

Para el Valle de Uco, la propuesta adquiere especial relevancia por las características de su matriz productiva. Los viñedos, las fincas frutícolas, los sistemas de riego, las bombas de agua, los galpones y la maquinaria agrícola representan inversiones fundamentales para productores y trabajadores de la región. En ese contexto, los daños intencionales sobre cultivos, instalaciones o infraestructura podrían quedar alcanzados por las nuevas figuras penales, siempre que se configuren las condiciones previstas en la ley. La iniciativa también busca dar herramientas para sancionar el ingreso no autorizado a propiedades rurales, una disposición que contempla situaciones como el acceso a terrenos delimitados mediante alambrados, muros o carteles.

Sin embargo, durante el tratamiento en comisión surgieron cuestionamientos sobre la redacción de algunos artículos. El senador de Unión por la Patria Jorge Capitanich advirtió sobre la existencia de figuras penales imprecisas y posibles dificultades para las inspecciones laborales de la UATRE. Por su parte, Luis Juez respaldó el objetivo general, pero pidió revisar la escala de penas y señaló que los ocho años previstos para determinados daños agravados coinciden con el mínimo establecido para el homicidio simple. El debate continuará en el recinto del Senado, donde los legisladores deberán resolver si mantienen el texto aprobado por Diputados o introducen cambios antes de su sanción definitiva.