Van a quitar la estatua de Messi en la India: los motivos

La estatua que conmemora la casa del astro argentino Lionel Messi en Calcuta, antes conocida como Kolkata, en la India, será retirada por razones de seguridad, según informaron medios de comunicación tanto de este país como internacionales.

“Tras una inspección que reveló que la integridad de la estructura estaba seriamente comprometida”, advirtió la BBC en Londres, “se ordenó la retirada y reubicación inmediata de la estatua”.

Observamos que la estatua se balancea con el viento”, confirmó Sharadwat Mukherjee, diputado del estado de Bengala Occidental.

“La estatua del legendario futbolista argentino en Calcuta es considerada insegura por los ingenieros del gobierno de Bengala Occidental”, explicó el parlamentario.

La escultura, de 21 metros de altura y color dorado, que debe ser asegurada, fue inaugurada durante la visita que el ganador de la segunda edición del Balón de Oro realizó a la India en diciembre.

El modelo reproduce la imagen de la estrella argentina alzando al cielo la Copa que ganó en Qatar 2022 y que defenderá a la selección argentina en el Mundial que se celebrará en 15 días.

Argentina debutará el 16 de junio contra Argelia en Kansas City, en un Grupo J que complementará a Austria y Jordania, y espera poder contar con la estrella de 38 años que competirá en la sexta y última edición de la Copa del Mundo.

El actual jugador del Inter de Miami causó alarma recientemente al ser informado de una lesión sufrida jugando para la franquicia de la Major League Soccer (MLS).

Sin embargo, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, tranquilizó a la afición argentina al afirmar que “los primeros informes no son tan malos”, aludiendo a la “fatiga muscular en el isquiotibial derecho” reportada por el Inter de Miami.

“Lógicamente, preferimos que no pase nada, pero ahora tenemos que esperar y ver cómo evoluciona y por el resultado de los próximos exámenes médicos”, comentó Scaloni al referirse al dolor que obligó a Messi a pedir un reemplazo para Domingo en el triunfo por 6-4 ante el Philadelphia Union.