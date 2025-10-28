Valle de Uco: siguen abiertas las inscripciones en el IUSP para sumarse a la Policía de Mendoza

El Instituto Universitario de Seguridad Pública abre sus puertas a jóvenes que buscan formarse como futuros agentes. Quienes superen todas las etapas del proceso de selección recibirán una beca de $350.000 para cursar la formación.

La Policía de Mendoza avanza en la formación de nuevos agentes a través del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP), que lanzó una nueva convocatoria para aspirantes interesados en cursar el Curso de Formación Profesional Básica para Auxiliares.

La iniciativa ofrece becas de estudios y tiene inscripciones abiertas en las sedes Central, zona Sur, zona Este y Valle de Uco.

El curso está diseñado para capacitar a los futuros integrantes de la fuerza en áreas esenciales como seguridad pública, prevención del delito, gestión de emergencias y resolución de conflictos, brindando herramientas para enfrentar los desafíos actuales de la provincia.

Requisitos

Los interesados deben realizar la preinscripción online a través de la web oficial del IUSP y luego, presentarse en la sede elegida para entregar la documentación y coordinar las fechas de evaluación. Entre los requisitos se encuentran: ser argentino nativo o por opción, tener secundario completo, edad entre 18 y 29 años (cumplidos antes del 31 de diciembre del año en curso), estatura mínima de 1,65 m para varones y 1,60 m para mujeres y no contar con tatuajes visibles; quienes los posean deberán firmar un “acta compromiso” para removerlos en el plazo establecido.

El ingreso contempla cuatro etapas eliminatorias: evaluaciones de conocimientos generales, interpretación de textos y pruebas físicas básicas, seguidas por entrevistas psicológicas, psiquiátricas y médicas, asegurando la excelencia de los futuros cadetes. Los aspirantes que superen todas las instancias podrán cursar con la beca de $350.000, destinada a cubrir los gastos del programa.

Toda la información y los pasos detallados para la inscripción se encuentran disponibles en la página oficial del IUSP.