Valle de Uco: se esperan fuertes tormentas y posible caída de granizo esta noche

El Valle de Uco vuelve a estar bajo alerta amarilla por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Desde la tarde de este jueves y especialmente durante la noche, se esperan fenómenos de variada intensidad, con probabilidades de entre el 40% y el 70% de tormentas fuertes, que podrían incluir abundantes lluvias en poco tiempo, granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica frecuente.

Las zonas afectadas incluyen los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, además del Gran Mendoza, alta montaña y parte de San Rafael. El fenómeno llega tras una semana marcada por lluvias intensas que, en algunos sectores de la provincia, superaron el promedio histórico de precipitaciones para todo noviembre.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional del Agua (INA), el promedio histórico de lluvias en Mendoza para noviembre es de 22 milímetros, pero en varios puntos del territorio esa cifra ya fue superada en los primeros días del mes. En Luján de Cuyo, por ejemplo, se registraron 23 mm hasta el 7 de noviembre, mientras que en San Martín las precipitaciones alcanzaron los 34 mm.

El subgerente del INA, Santiago Ruiz Freites, explicó que si las tormentas continúan, el promedio provincial de lluvias podría ser ampliamente superado, algo que no ocurría desde 2015, año récord con 94 mm acumulados en noviembre.

El pronóstico del SMN indica que las condiciones del tiempo comenzarán a desmejorar hacia la tarde y que la mayor probabilidad de tormentas intensas se concentrará durante la noche del jueves. Para el viernes 14 también se prevén lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, mientras que el sábado 15 se presentaría despejado y con sol en gran parte del territorio mendocino.

Desde Defensa Civil y organismos municipales se recomienda a los vecinos del Valle de Uco mantener la precaución ante posibles crecidas, evitar circular por cauces o zonas anegadas y resguardar vehículos y elementos al aire libre.