Search
Instagram Facebook Twitter
lluvias
SMN

Valle de Uco: se esperan fuertes tormentas y posible caída de granizo esta noche

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que Tunuyán, Tupungato y San Carlos estarán bajo alerta amarilla este jueves por la noche.

El Valle de Uco vuelve a estar bajo alerta amarilla por tormentas, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Desde la tarde de este jueves y especialmente durante la noche, se esperan fenómenos de variada intensidad, con probabilidades de entre el 40% y el 70% de tormentas fuertes, que podrían incluir abundantes lluvias en poco tiempo, granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y actividad eléctrica frecuente.

Las zonas afectadas incluyen los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, además del Gran Mendoza, alta montaña y parte de San Rafael. El fenómeno llega tras una semana marcada por lluvias intensas que, en algunos sectores de la provincia, superaron el promedio histórico de precipitaciones para todo noviembre.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional del Agua (INA), el promedio histórico de lluvias en Mendoza para noviembre es de 22 milímetros, pero en varios puntos del territorio esa cifra ya fue superada en los primeros días del mes. En Luján de Cuyo, por ejemplo, se registraron 23 mm hasta el 7 de noviembre, mientras que en San Martín las precipitaciones alcanzaron los 34 mm.

El subgerente del INA, Santiago Ruiz Freites, explicó que si las tormentas continúan, el promedio provincial de lluvias podría ser ampliamente superado, algo que no ocurría desde 2015, año récord con 94 mm acumulados en noviembre.

El pronóstico del SMN indica que las condiciones del tiempo comenzarán a desmejorar hacia la tarde y que la mayor probabilidad de tormentas intensas se concentrará durante la noche del jueves. Para el viernes 14 también se prevén lluvias aisladas durante la mañana y la tarde, mientras que el sábado 15 se presentaría despejado y con sol en gran parte del territorio mendocino.

Desde Defensa Civil y organismos municipales se recomienda a los vecinos del Valle de Uco mantener la precaución ante posibles crecidas, evitar circular por cauces o zonas anegadas y resguardar vehículos y elementos al aire libre.

ETIQUETAS:

pronósticoValle de UcolluviaServicio Meteorológico NacionalgranizotormentasSMN

+ Noticias

SMN

Valle de Uco: se esperan fuertes tormentas y posible caída de granizo esta noche

Por: Génesis Sandoval

Aniversario

Tormentas en puerta: Tupungato volvió a suspender el desfile por alerta amarilla

Por: Redacción NDI

Lamentable

Denuncian que punteros políticos le robaron la cuenta de luz a una jubilada con la ayuda de Marcelo Romano

Por: Federico Aloi

histórico

Tunuyán presentó un importante cronograma para festejar sus 145 años de existencia

Por: Redacción NDI

Este jueves

Julio De Vido se entregó y quedó detenido por la tragedia de Once

Por: Redacción NDI

violencia

Video: San Carlos escrachó a un joven que rompió el vidrio de un auto en La Consulta

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter