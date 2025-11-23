Valle de Uco: Provincia, municipios y recuperadores urbanos mantuvieron un encuentro para avanzar en la implementación de la Ley GIRSU

El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza realizó un encuentro regional en el Valle de Uco con municipios y recuperadores urbanos, con el objetivo de fortalecer la puesta en marcha de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) y consolidar acciones locales de separación en origen, recuperación y reciclaje.

Según indicaron fuentes oficiales, la reunión se desarrolló en dos instancias: primero, municipios y consorcio expusieron sus avances y coincidieron en la necesidad de formalizar a quienes hoy trabajan de manera individual; luego, se trazaron planes de mejora mediante una articulación más estrecha con organismos provinciales.

Durante la jornada, la Coordinación de Sostenibilidad del Ministerio presentó el programa “Tu residuo, mi recurso”, dirigido a fortalecer la capacitación de recuperadores y equipos municipales, y a profundizar la sensibilización comunitaria sobre la separación de residuos secos como recurso económico y ambiental estratégico.

“Estos encuentros son fundamentales para seguir construyendo una gestión de residuos más justa y sostenible, que reconozca el trabajo de los recuperadores urbanos y promueva el compromiso ciudadano en la separación de los materiales reciclables”, afirmó Graciela Marty, coordinadora interjurisdiccional del proyecto GIRSU.

Por su parte, la coordinadora de Sostenibilidad, Carla Ortega, subrayó el rol de COINCE como “un ejemplo de articulación territorial que ya implica un avance concreto hacia un modelo de gestión colaborativa entre los distintos actores vinculados a los residuos”, y agradeció especialmente la presencia de los recuperadores urbanos “por acercarse a compartir sus experiencias y necesidades, entendiendo que son un actor fundamental dentro del ecosistema de gestión de residuos y un pilar esencial para la economía circular que buscamos consolidar en Mendoza”.

Del espacio participaron representantes del Ministerio de Energía y Ambiente, de las áreas de Ambiente de Tupungato, Tunuyán y San Carlos, y el gerente del Consorcio Interjurisdiccional COINCE, Gustavo Poletto, quien detalló los requisitos necesarios para conformar nuevas cooperativas como vía de formalización laboral de recuperadores urbanos.

Foto: Prensa de Gobierno de Mendoza.

Cabe recordar que la Ley GIRSU había obtenido sanción definitiva en la Cámara de Diputados de Mendoza en septiembre pasado. La normativa fue promulgada por el Ejecutivo en octubre.

La Ley GIRSU crea el Sistema Provincial de Residuos, que articula la gestión entre los 18 departamentos de Mendoza, distribuidos en cuatro regiones: Metropolitana, Este, Centro y Sur.

Cada municipio deberá elaborar su propio Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos (PMGIRSU) en consonancia con el Plan Provincial, garantizando un enfoque homogéneo y coordinado.

El objetivo es fortalecer la planificación regional, optimizar los recursos y reducir los impactos ambientales mediante una gestión conjunta y eficiente.