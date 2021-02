Un paciente con coronavirus dialogó con Diario NDI y contó sus preocupaciones en el seguimiento de casos por parte del área de salud del Valle de Uco.

El último reporte de coronavirus en el Valle de Uco indicó que se registraron 25 casos, contabilizados desde el 10 al 18 de febrero. En este sentido, no se ha visibilizado un aumento de contagios en la región, por lo menos hasta esa fecha. Aunque se ha visto un aumento a nivel provincial.

Lo cierto es que un paciente que en este momento transita la enfermedad, se mostró sorprendido y preocupado, al vivir personalmente la enfermedad y conocer como es el seguimiento de casos. «Yo llevo diez días aislado, no tengo seguimiento de donde estoy haciendo el aislamiento, no saben como estoy. Me pusieron una doctora que parece que le molesta que le escriba» contaba el paciente.

Entre los detalles del testimonio, el hombre explicó que solo se ha podido comunicar por whatsapp y que los médicos a cargo solo le preguntan si está bien, se comprometen en llamarlo y no lo hacen. «Al no tener un seguimiento y tantos días encerrado solo, uno empieza hacerse un daño psicólogico» agregó.

En diálogo con otros pacientes recuperados de Covid-19, contaron que el seguimiento de casos practicamente no existe. «Si vos no estas al borde de la muerte no te visitan y tampoco contestan tus preguntas. Al comienzo de la pandemia el área sanitaria recorría los domicilios para corroborar que los pacientes estuvieran en sus casas, ahora eso no existe. Dicen a la gente que no se relaje, pero los que más se relajaron son ellos; no controlan nada».

Aumento de casos en Mendoza

Este martes por la noche, el Gobierno de Mendoza inormó el reporte de la enfermedad en el que indican que se registraron 153 casos de coronavirus. Des esos caso, 7 corresponden a nexo clínico epidemiológico.

Además, se reportaron 3 fallecimientos, 1 en las últimas 48 horas y 2 según la carga en SISA, reportados con fechas anteriores.

Finalmente, de los datos que se desprenden del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA), los cuales son proporcionados por los hospitales, centros de salud y los establecimientos de aislamiento extrahospitalarios de la provincia; se informó la recuperación de 105 pacientes con COVID-19.