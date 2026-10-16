Valle de Uco: los que buscan la reelección, las bancas en juego y las internas que ya toman forma

Las elecciones del 2027 ya comenzaron a mover el tablero político del Valle de Uco. Los intendentes de los tres departamentos ya manifestaron públicamente su intención de buscar la reelección, aunque el escenario todavía puede cambiar a medida que avancen las negociaciones partidarias. Los tres llegaron al Ejecutivo municipal con el respaldo de dirigentes que los precedieron en el cargo y ahora buscan consolidar sus propias gestiones.

En los tres departamentos, la elección tendrá dos planos: la disputa por las intendencias y la renovación de la mitad de los concejos deliberantes. En los municipios, los mandatos de los concejales duran cuatro años y las bancas se renuevan por mitades cada dos años, por lo que los ediles que asumieron en 2023 llegan al final de sus períodos en 2027, mientras que quienes ingresaron en 2026 continuarán hasta 2029.

Andraos quiere seguir en Tunuyán y el PJ pone en juego su continuidad

El intendente Emir Andraos (Partido Justicialista) confirmó que buscará la reelección y defendió la continuidad del proyecto político que inició Martín Aveiro (el ahora aliado de Axel Kicillof también se sospechó como posible candidato a la intendencia), actual diputado nacional, quien gobernó Tunuyán durante 12 años. Andraos sostuvo que, incluso en un contexto económico difícil, su gestión debió hacerse cargo de obras nacionales que habían quedado paralizadas. De conseguir un nuevo mandato, el peronismo podría alcanzar 20 años consecutivos al frente del municipio.

Martin Aveiro y Emir Andraos // Aloi Federico

En cuanto al Concejo Deliberante, Tunuyán tiene diez bancas y renovó cinco en 2026, después de las elecciones legislativas de octubre de 2025. La composición actual quedó distribuida entre cinco representantes del PJ, cuatro de Cambia Mendoza y una concejal de La Libertad Avanza.

Los concejales que llegaron en 2023 y tienen sus mandatos previstos hasta 2027 son Daniel Rueda, Paulina Cramero, Luján Álvarez, Gastón Martín y Verónica Atencio, de acuerdo con el esquema de renovación publicado antes de las elecciones de 2025. En cambio, quienes asumieron en abril de 2026 tienen mandato hasta 2029. Hasta el momento, no hay confirmaciones públicas suficientes para afirmar cuáles de los ediles que terminan en 2027 buscarán renovar sus bancas.

En el Ejecutivo municipal, Andraos cuenta con un gabinete que incluye a Matías Musso en la Jefatura de Gabinete, Gustavo Méndez en la Secretaría de Gobierno, Jerónimo Alós en Hacienda y Administración y José Valerio Romanini en Obras Públicas y Privadas, entre otras áreas. Tendremos que esperar un poco más para saber quiénes lo acompañarán en caso de intentar alcanzar la victoria el próximo año.

En San Carlos, Morillas busca un segundo mandato y cambia el mapa de alianzas

Más al sur, Alejandro Morillas también manifestó su intención de competir por la reelección. El intendente llegó al cargo en 2023 con el respaldo de La Unión Mendocina, pero durante su gestión se distanció de ese espacio y estrechó vínculos con el Gobierno provincial y Cambia Mendoza. Al justificar su aspiración, sostuvo que recibió una administración con problemas estructurales y consideró que un segundo período le permitiría profundizar el trabajo realizado.

El Concejo Deliberante sancarlino presenta un escenario más fragmentado. La composición informada en 2026 incluye representantes de Cambia Mendoza, Nuevos Rumbos, Provincias Unidas y el Partido Justicialista. Entre los nombres que aparecen en el cuerpo legislativo están Sebastián Garro, Daniela Sancho, Janet Salinas, Agustina Testa, Juan Manuel Gallerani, Diego García, Daniel Biscontin y Adrián Nahin, además de Ariel Granados. Marcelo Romano también forma parte de la lista, aunque su banca permanece vacía debido a las complicaciónes en su asunción.

De cara a 2027, la información oficial tras los comicios de 2025 identificó a Juan Gallerani, Daniela Sancho, Janet Salinas y Diego García, entre otros, dentro del grupo de concejales cuyos mandatos continuarían hasta ese año. Sin embargo, los cambios de bloques y las diferencias entre listas hacen necesario verificar individualmente la fecha de finalización de cada mandato antes de cerrar una nómina definitiva. Por ahora, no hay anuncios serios de una candidatura a la reelección de los ediles.

Aguilera apuesta a completar su proyecto y Soto aparece como una posible alternativa

En Tupungato, Gustavo Aguilera (Cambia Mendoza) confirmó que buscará un segundo mandato. El intendente señaló que la caída de la coparticipación marcó parte de sus primeros años de gestión, pero aseguró que cuenta con un proyecto consolidado que quiere completar. Entre sus prioridades mencionó las obras de agua potable y el acceso a la primera vivienda.

Su eventual candidatura podría encontrar una disputa dentro de su propio espacio político. El exintendente Gustavo Soto, quien gobernó durante ocho años y luego dejó el municipio para asumir como legislador, aparece en como una posible alternativa para volver a competir por la intendencia. No obstante, esa posibilidad debe distinguirse de una candidatura formalmente anunciada.

El Concejo Deliberante de Tupungato quedó conformado en 2026 por cinco representantes de Cambia Mendoza, dos del PJ, uno de La Libertad Avanza, uno de La Unión Mendocina y uno de Defendamos Tupungato. Los ediles que mantienen sus mandatos hasta 2027 son Daniel Pantaleo y Natalia Tejera (Cambia Mendoza), Ruth Lucero (PJ), Mónica Benítez (La Unión Mendocina) y Jorge Llul (Defendamos Tupungato). Los otros cinco asumieron en abril de 2026 y tienen mandato hasta 2029.