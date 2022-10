El estudio Dr Daniel Alvarez y Abogados anunció el inicio de una causa debido a la muerte de un joven de 19 años. La causa se iniciaría por la violencia que habría sufrido el soldado, quien hace algunos días se habría autoeliminado.

«Se llamaba Paolo Alexander Pino Quinteros…19 años recién cumplidos. Les muestro uno de los últimos chats con su mamá, antes de quitarse la vida al salir del RIM 11 de Tupungato», comenzó diciendo Daniel Alvarez en redes sociales.

Acompañado al texto, figura una captura de pantalla de lo que podría transformarse en prueba de la causa. «Me retan porque no me se los cargos. Me están por dar la baja. Estoy en la miseria. Estoy llorando», dicen algunos mensajes que Alexander le habría enviado a su madre antes del trágico suceso.

El abogado explicó que será el encargado de representar a la familia, que pedirá explicaciones por los posibles actos violentos que habría recibido su el joven en el Ejército Argentino. «Representaremos a sus padres como Querellantes; en una causa Penal, que presiento será un escándalo nacional» cierra el comunicado del letrado.

En redes sociales, sus amigos y allegados compartieron el dolor por la muerte de Alexander y también pidieron justicia por la supuesta violencia ejercida por la fuerza armada.