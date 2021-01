Paula Granados (40) y Luis Alberto Manríquez (54) viven en Tunuyán y -además de su lugar de residencia- comparten otra pasión: ambos son profesores de Geografía. De hecho, se conocieron cuando ambos estaban haciendo el profesorado. Y aunque sus caminos transcurrieron por vías paralelas y prácticamente no habían vuelto a verse cara a cara desde sus años de estudiantes -él está con licencia de retiro como militar, carrera que comenzó en 1986; mientras que ella da clases en una escuela en La Favorita y se ha convertido en una referente social en el lugar-; la vida volvió a unirlos en una cruzada solidaria más que interesante que han encarado en sociedad.

Dan clases de apoyo en Ciencias Sociales, Técnicas de Estudio, Sistemas de Información Contable y Tecnologías de la Informática y la Comunicacióny preparan a jóvenes a cambio de alimentos no perecederos. En pocas palabras: no cobran dinero por su trabajo, sino que lo hacen a cambio de estos productos (dos alimentos por clase); los mismos que luego son donados a los alumnos de la escuela PS 202 “San Antonio María Claret” y sus familias.

Como publicó Diario Los Andes, en esta escuela -que también tiene una fundación- es donde da clases Paula, Y si bien tiene una cuota de cooperadora; no todos los chicos pueden pagarlos. Y por esto mismo es que son los propios docentes quienes toman un rol protagónico con sus iniciativas (la mayoría de estas cruzadas son a pulmón).

“Cuando volví de mis vacaciones, en enero del año pasado; arranqué con la idea de dar clases a cambio de alimentos. Por las redes sociales me contacté con un amigo y compañero del profesorado, Luis Alberto Manriquez, quien se prendió sin dudarlo. Y también nos está ayudando en la logística Bruno Césari, un chico que es tatuador y que recolecta también material para que donemos”, cuenta la profe desde su casa de Tunuyán. Y aunque al comienzo la idea (que surgió antes de la pandemia) era concretar estas clases de forma presencial, cara a cara; luego del coronavirus sumaron la modalidad de clases remotas. “Articulamos entre presencialidad y virtualidad”, confirmó Paula.

“Doy clases de Geografía, de todas las Ciencias Sociales, de Lengua, también de Ciencias Naturales, de Técnicas de Estudio y de TIC. Básicamente de todo, menos de Ciencias exactas ya que no nos llevamos muy bien”, agrega y cierra entre risas la profe. Alimentos no perecederos, zapatillas y ropa -principalmente- es la retribución que pide a cambio.

“Apenas me lo propuso, le dije que cuente conmigo desde el primer momento. Empezamos a preparar, y también nos ha tocado darles clases de apoyo a chicos que vienen de familias con pocos recursos. Un profesor está cobrando entre 200 y 300 pesos por hora de clase de apoyo. Y como no todos los chicos a los que les damos clases pueden pagarlo, surgió el tema de que el ‘pago’ sea con un alimento no perecedero”, acota a su turno Luis Alberto Manriquez, también en su casa de Tunuyán.

El hombre -retirado hace no mucho como militar- se encarga de preparar a los chicos también en Geografía, en Técnicas de Estudio, en diferentes ramas de las Ciencias Sociales y en Contabilidad y temas referidos a Administración -”aunque solo durante los primeros años”- aclara, y explica que tiene conocimientos en el tema porque egresó de un secundario con bachillerato en Perito Mercantil especializado en Administración de Empresas.

Si bien hasta el 2019 Paula viajaba desde Tunuyán tres veces a la semana para dar clases en la escuela del oeste capitalino; el año pasado logró juntar todas sus horas en dos días. Allí da clases de Geografía, y desde siempre -incluso antes de que iniciara la campaña de la clases de apoyo-lo ha hecho llevando consigo lo que haya podido juntar para ayudar a los chicos que estudian en el lugar. La matrícula en 2020 llegó a casi 400 chicos.

“Además de la escuela, somos una fundación. Los propios maestros ponemos 10% de nuestro sueldo para ayudar y que los chicos puedan seguir estudiando. En 2015 me puse en campaña y llevé un proyecto al Concejo Deliberante de Ciudad para buscar ayuda. Allá ya me conocen como «la profe de La Favorita’” , rememora Paula, aunque agrega que aún no logra activarse de forma regular un programa que ayude a la institución y a los chicos que asisten a ella.

