Vacunarte sin bajar del auto: cómo funciona el AutoVac en Mendoza y quiénes pueden acceder

La provincia de Mendoza avanza con una modalidad innovadora para acercar servicios a la población: el AutoVac, un sistema que permite vacunarse sin descender del vehículo. La prueba piloto se realizará en el estacionamiento de Casa de Gobierno, en el marco de la Semana de Vacunación de las Américas, con aplicación de dosis del Calendario Nacional sin necesidad de turno presencial.

El objetivo es claro: facilitar el acceso a la salud para personas con dificultades de movilidad, adultos mayores o quienes no pueden asistir en horarios habituales. La propuesta replica el modelo “drive thru” (un sistema de atención rápida sin bajarse del auto) que se popularizó en cadenas de comida, pero adaptado a servicios públicos esenciales.

Para acceder, los interesados deberán gestionar previamente un turno online a través del sistema de Ventanilla Única. Allí deberán completar sus datos personales, elegir el trámite correspondiente (vacunación, DNI o pasaporte) y seleccionar el horario disponible para el sábado 25 de abril. El proceso busca evitar demoras y ordenar la atención desde el ingreso al predio.

Además de la vacunación, el operativo incluirá la posibilidad de realizar trámites del Registro Civil bajo la misma modalidad. Esto permitirá, en un solo lugar, resolver gestiones administrativas sin descender del vehículo (lo que reduce tiempos de espera y mejora la comodidad del usuario).

La iniciativa contará con la presencia de autoridades sanitarias provinciales y representantes internacionales, y apunta a convertirse en una alternativa permanente si los resultados son positivos. La clave estará en evaluar si este formato logra combinar eficiencia, accesibilidad y rapidez en la atención pública.