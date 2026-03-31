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SALUD PÚBLICA

Vacunación antigripal gratuita: la Ciudad refuerza el operativo para mayores de 65 años

El municipio desplegó un operativo especial para facilitar el acceso a la vacuna contra la gripe en adultos mayores.

La Ciudad de Mendoza puso en marcha un operativo específico de vacunación antigripal destinado a personas mayores de 65 años, con el objetivo de garantizar el acceso rápido y gratuito a la inmunización antes de la llegada del invierno.

La iniciativa se enmarca dentro de la campaña antigripal 2026 que ya se desarrolla en toda la provincia, donde las dosis se aplican sin costo en centros de salud y vacunatorios públicos para los grupos considerados de riesgo.

En este contexto, el municipio organizó un esquema territorial que acerca la vacuna a distintos puntos de la Ciudad, evitando que los adultos mayores tengan que trasladarse largas distancias o realizar trámites complejos.

El operativo está especialmente orientado a este grupo etario, ya que las personas mayores de 65 años presentan mayor riesgo de sufrir complicaciones graves por gripe, como internaciones o cuadros respiratorios severos.

Además, la estrategia busca reforzar la cobertura de vacunación en una etapa clave del año, teniendo en cuenta que la campaña fue adelantada en Mendoza para prevenir el impacto de nuevas variantes del virus, como la influenza A H3N2, que mostró mayor nivel de contagio en el hemisferio norte.

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