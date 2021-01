Bueno hice silencio por mucho, mucho tiempo, porque vivir en un lugar tan pequeño tiene sus PRO y sus contras. Hoy me voy a expresar como Profesional Farmacéutica que soy, siempre he sido una defensora compulsiva de las vacunas, y lo voy a seguir siendo.

Para quiénes me preguntan, ¿ Qué te parece lo de la vacuna Rusa?

Les digo;

1- Ésta vacuna NO SE DEBERÍA estar colocando, lean, NO SE DEBERÍA estar colocando.

¿Porqué?

Porque, primero que nada no hay ninguna documentación científica, con datos que avalen su seguridad y eficacia. Porque mientras las vacunas Pfizer y Moderna son vacunas de dos dosis dónde la segunda es el refuerzo, la Sputnik V son dos dosis de componentes distintos, o sea, son dos adenovirus DISTINTOS!

2- PERO…me dicen ¿La OMS, la aprobó?

No, la OMS sólo realiza RECOMENDACIONES.

3- PERO..¿La ANMAT la aprobó?!

No, la ANMAT, no aprobó nada, de hecho su equipo técnico no firma absolutamente nada. Sí hace una nota el Farm. Limeres, dando su guiño solamente político ( para que no lo rajen, a la hora de que pase algo, no tiene ningún peso lo firmado por éste señor, es meramente político).

4- La Sputnik V, está FLOJA DE PAPELES!!!

Claro, qué está muy floja de papeles, cumplió solamente la fase II de ensayos clínicos en seres humanos. ¿Será? No hay nada más que un Paper en The LANCET ( Paper, que fue muy criticado por científicos).

La fase III se está «cumpliendo» en todos los que creen en estos pseudo científicos, o sea, con quienes se la están aplicando.

5- Vuelvo a la primera pregunta, ¿Me puedo colocar la vacuna?, te voy a contestar firmemente que no!!, no tengo como demostrarte científicamente que dice que es segura y efectiva en ningún puto dossier, porque no hay nada publicado y con transparencia.

6- Nos dicen que podemos colocarnos una sola dosis, de estar aprobada y respaldada, por algún Organismo internacional serio, cómo, EMA (Asoc. del medicamento Europea), FDA, el ente regulador Británico, te digo:

No, nunca se debería haber dado una sola dosis, sin tener segura la producción de la segunda dosis. Ya que cada dosis tiene distintos componentes ( dos adenovirus en una y otra dosis)

7- Pero es una PANDEMIA. Hay que hacer algo, con lo que sea, …

Y si te digo, tengo un auto que es una belleza, y que flota…te lo vendo!!

Y me preguntas,…

-Pero… dobla?

– Te digo, no sé….pero flota!!

– Pero… Frena?

– Te digo, no sé….pero flota!! Está buenísimo.

Pregunto, ¿Uds. gastarían un fangote de guita, en un auto que flota, pero no saben sí frena, si dobla, si es seguro y eficaz???

8- Para generar una vacuna debe haber cumplido como corresponde, normativas internacionales de desarrollo, investigación y producción. Agrego, altos estándares!!

9- SRES. Los medicamentos y vacunas NO SE MILITAN, bajo ningún concepto, ni partido, la CIENCIA, DEBERÍA ser independiente de la política, no avalo, a un monigote como Kichilove, ni a la ministra Nadal de acá de la provincia, ni a ningún médico renombrado que me diga que hay que vacunar porque hay que vacunar y hacer algo....

10- Primero, sé es SER HUMANO, Y PROFESIONAL CON TODAS LAS LETRAS, sí podés vacunarte, hacelo con Pfizer y Moderna BionTech, y sí podés esperar, esperá, yo voy a esperar un poquito más, acá los mendocinos saben que para obtener un buen vino, hay que esperar, a la CIENCIA TAMBIÉN HAY QUE DARLE SU TIEMPO….

YO NO DEJO SOLA A SANDRA PITTA, la única colega Profesional Farmacéutica que salió a hablar sin miedo.