Vacuna antigripal de PAMI: es gratis y sin turno

PAMI puso en marcha una nueva campaña de vacunación antigripal destinada a proteger a los adultos mayores y a otros grupos de riesgo antes de la llegada del frío. La aplicación de la vacuna es gratuita para los afiliados y puede realizarse sin turno previo.

La dosis está disponible en más de 6.700 farmacias que forman parte de la red habilitada en todo el país. Para recibirla, los afiliados solo deben presentarse con su DNI y la credencial de PAMI, en cualquiera de sus formatos.

Quiénes pueden recibir la vacuna gratis

La vacuna antigripal está dirigida principalmente a los afiliados de PAMI mayores de 65 años, quienes pueden vacunarse directamente sin necesidad de presentar una orden médica.

También pueden acceder las personas menores de 65 años que pertenezcan a grupos de riesgo. En estos casos, deberán presentar una indicación médica que certifique su condición.

Además, la vacuna forma parte de las estrategias de prevención que buscan reducir las complicaciones graves asociadas a la gripe, especialmente en los meses más fríos del año.

Para encontrar la farmacia habilitada más cercana se puede consultar el buscador oficial en pami.org.ar/farmacias o llamar al 138, la línea gratuita de PAMI Escucha. Desde la obra social recomiendan comunicarse con la farmacia antes de concurrir para verificar disponibilidad de la vacuna.