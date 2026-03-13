Vacuna antigripal 2026 en Mendoza: cuánto cuesta y quiénes la reciben gratis

La vacuna antigripal correspondiente a la cepa 2026 ya se encuentra disponible en farmacias de Mendoza y su valor ronda los $65.000 para quienes decidan aplicársela de manera particular y no cuenten con cobertura médica.

La llegada de las dosis al circuito farmacéutico coincide con el inicio de la campaña nacional impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación, mientras que en Mendoza la vacunación comenzó el pasado 2 de marzo en hospitales y centros de salud.

Para muchas personas, la aplicación será gratuita. La vacuna está incluida dentro del calendario para los grupos de riesgo, por lo que puede colocarse sin costo en vacunatorios públicos (hospitales y centros sanitarios habilitados en toda la provincia).

Cuánto cuesta la vacuna antigripal en 2026

En el ámbito privado, el precio estimado de la vacuna ronda los $65.000 para quienes no tienen obra social o no forman parte de los grupos priorizados por la campaña sanitaria.

Quienes sí cuentan con cobertura médica pueden acceder a descuentos variables según cada obra social o prepaga (los porcentajes dependen del plan y del convenio con cada farmacia).

En el caso de los afiliados al PAMI, la vacuna se aplica de manera totalmente gratuita y no requiere turno previo ni indicación médica (solo presentando la credencial correspondiente).

La cepa H3N2 y la recomendación de vacunarse

La campaña de inmunización cobra especial relevancia este año debido a la circulación de la variante de influenza A H3N2, considerada más contagiosa, que comenzó a expandirse en el hemisferio norte durante 2025.

Esta cepa ya se detectó en Mendoza y estuvo vinculada a la primera muerte registrada en el país por esta variante, lo que llevó a reforzar las recomendaciones de vacunación antes de la llegada de los meses más fríos.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (correspondiente a la semana epidemiológica 08 de 2026), la circulación de virus respiratorios en Argentina se mantiene actualmente en niveles bajos (un período conocido como fase interestacional).

Durante ese período se confirmaron solo cuatro casos de SARS-CoV-2 y cuatro de influenza en pacientes ambulatorios, mientras que en internaciones se registraron cinco casos de coronavirus, uno de gripe y dos de virus sincicial respiratorio.

En relación con la influenza A, los análisis genómicos detectaron nueve nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K), entre los cuales se confirmaron dos contagios recientes.

Quiénes deben aplicarse la vacuna

Las autoridades sanitarias recuerdan que la vacunación antigripal es prioritaria para los grupos de mayor riesgo, ya que permite reducir complicaciones graves asociadas a la enfermedad.

Entre quienes deben recibirla de forma gratuita se encuentran: