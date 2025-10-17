Vacaciones: por segundo año consecutivo, se repite el destino estrella para el verano de los mendocinos

El verano 2026 tiene un protagonista claro: Brasil vuelve a ser el destino más elegido por los argentinos, y Mendoza no es la excepción. Por tarifas competitivas, un real devaluado y una oferta aérea en expansión, el país carioca se posiciona como la escapada ideal para quienes buscan mar, samba y precios razonables.

Desde Mendoza, este verano se podrá viajar directo a Río de Janeiro con JetSmart y Gol, que sumará la ruta estacional. Además, la compañía Azul ofrecerá vuelos hacia Campinas (San Pablo), un punto clave de conexión con otras ciudades brasileñas, mientras que Gol y Latam también operarán esa ruta.

En tanto, Aerolíneas Argentinas ampliará su red en enero de 2026, con vuelos Rosario–Buzios–Cabo Frío y Salta–Florianópolis, y Flybondi conectará Córdoba con Río, Floripa y Salvador de Bahía. “Estas nuevas rutas no solo amplían la oferta de asientos, sino que descentralizan el turismo internacional y facilitan el acceso al verano brasileño desde más puntos del país”, añadió Mute.

En cuanto a precios, un vuelo directo Mendoza–Río de Janeiro puede encontrarse desde $126.000 en aerolíneas low cost, mientras que los valores promedio rondan entre $500.000 y $650.000 ida y vuelta en temporada alta.

Los destinos más buscados por los argentinos son Río de Janeiro, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frío e Ilha Grande, especialmente para celebrar el tradicional “Réveillon”, la fiesta de Año Nuevo. En el nordeste, Porto Seguro, Recife, Maceió y Fortaleza ganan cada vez más popularidad, mientras que Florianópolis se mantiene como el clásico infalible de cada verano.

Pero también crecen los destinos menos masivos: Morro de São Paulo, Praia da Pipa, Arraial do Cabo y Praia do Rosa atraen a quienes buscan paisajes naturales y tranquilidad. El contexto económico también juega a favor. El real brasileño se devaluó frente al peso argentino, lo que abarata los costos en alojamiento, gastronomía y compras. Según datos de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional del Turismo (Embratur), la llegada de turistas argentinos creció un 94% hasta agosto de 2025, marcando un récord histórico.

Desde Río y Floripa hasta joyas emergentes como Praia do Pipa o Arraial do Cabo, Brasil ofrece una combinación ideal de accesibilidad, naturaleza y experiencias únicas. Todo indica que, una vez más, el país vecino será el gran protagonista de las vacaciones argentinas.