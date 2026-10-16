Vacaciones en Chile 2027: el Súper Niño le pone incertidumbre a los mendocinos

Los mendocinos que planean viajar a Viña del Mar, Reñaca o La Serena durante el verano deberán evaluar el presupuesto y las condiciones meteorológicas antes de organizar sus vacaciones. El fenómeno conocido como Súper Niño podría modificar los patrones climáticos, aunque sus efectos no serán iguales en toda la región. Un análisis del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile advierte que, si bien existe la posibilidad de un episodio fuerte o muy fuerte, algunas simulaciones extremas no representan el consenso de los pronósticos. Además, meteorólogos dicen que, a medida que avance el verano, se espera una disminución de las precipitaciones en la zona central chilena, por lo que no hay fundamentos para anticipar tormentas continuas durante toda la temporada.

Uno de los principales puntos de atención es el riesgo de lluvias intensas, crecidas repentinas y aluviones, especialmente en zonas cordilleranas y sectores vulnerables. En Mendoza, las autoridades ya trabajan sobre distintos escenarios climáticos para la temporada primavera-verano, con especial atención al piedemonte, el Valle de Uco y la cordillera. Sin embargo, el riesgo no debe confundirse con una certeza de que ocurrirán aluviones en los destinos costeros de Chile: las condiciones dependen de la zona, la evolución meteorológica y los sistemas de alerta vigentes. Para quienes crucen por el paso Cristo Redentor, será fundamental consultar el estado de la ruta y los avisos oficiales antes de salir.

En materia de precios, Chile continúa ofreciendo alternativas de alojamiento con valores muy variables según la ubicación, la capacidad y las fechas elegidas. Como referencia, el portal Despegar mostraba opciones de apart hoteles en Viña del Mar para enero de 2027 desde aproximadamente $55.000 por noche en la moneda que informa la plataforma, mientras que otros establecimientos superaban ese valor. En tanto, un aviso de alquiler temporario en Reñaca para el verano de 2027 publicaba una tarifa de $150.000 diarios para un departamento con capacidad para seis personas, más un cargo de limpieza. Estos valores son orientativos y deben verificarse al reservar, ya que no representan un promedio general ni permiten determinar por sí solos si Chile resulta más económico que otros destinos.

Por otro lado, las estadísticas oficiales chilenas muestran que el ingreso de turistas argentinos disminuyó durante el primer semestre de 2026, en un contexto de menor ventaja cambiaria y cambios en los hábitos de consumo. La Subsecretaría de Turismo informó que Chile recibió 2.553.723 turistas extranjeros en ese período, un 19,4% menos que en el mismo lapso de 2025, y señaló que la caída se explicó principalmente por el menor flujo desde Argentina. Al mismo tiempo, el Gobierno chileno busca fortalecer la promoción turística internacional y diversificar sus mercados. Así, la conveniencia de viajar dependerá del presupuesto disponible, las reservas y las condiciones de circulación y del tiempo en las fechas elegidas.