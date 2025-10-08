Search
clases
calendario escolar

Vacaciones de verano: cuándo comienzan en el Valle de Uco según la DGE

El calendario escolar marca el fin de clases y el inicio del receso estival para las distintas provincias. Qué pasa en Mendoza.

El receso de verano 2025/2026 arrancará tras el cierre del ciclo lectivo en diciembre de 2025. En Mendoza, por ejemplo, las clases concluirán el 19 de diciembre de 2025, momento a partir del cual comenzará el período vacacional. 

En general, la mayoría de las jurisdicciones fijaron el 19 de diciembre como último día de clases para todos los niveles del sistema educativo. A partir de esa fecha comienza el receso de verano, que se extenderá hasta febrero o marzo, previo al inicio del nuevo ciclo escolar.

Imagen ilustrativa.

Reanudación de clases 2026

El calendario 2025 indica que las clases comenzarán, en muchas jurisdicciones, en febrero o marzo del año escolar siguiente, según el nivel educativo. Esto marca el fin del receso de verano y el inicio del nuevo ciclo lectivo.

Qué tener en cuenta

  • Las fechas oficiales pueden modificarse por disposiciones provinciales o nacionales.
  • El receso permite que estudiantes y docentes descansen antes del arranque del año escolar 2026.
  • Revisá el calendario de tu provincia o jurisdicción educativa para confirmar los días precisos.

Valle de UcoDGEclasesciclo lectivo 2025vacaciones de verano

