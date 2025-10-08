Vacaciones de verano: cuándo comienzan en el Valle de Uco según la DGE

El receso de verano 2025/2026 arrancará tras el cierre del ciclo lectivo en diciembre de 2025. En Mendoza, por ejemplo, las clases concluirán el 19 de diciembre de 2025, momento a partir del cual comenzará el período vacacional.

En general, la mayoría de las jurisdicciones fijaron el 19 de diciembre como último día de clases para todos los niveles del sistema educativo. A partir de esa fecha comienza el receso de verano, que se extenderá hasta febrero o marzo, previo al inicio del nuevo ciclo escolar.

Reanudación de clases 2026

El calendario 2025 indica que las clases comenzarán, en muchas jurisdicciones, en febrero o marzo del año escolar siguiente, según el nivel educativo. Esto marca el fin del receso de verano y el inicio del nuevo ciclo lectivo.

Qué tener en cuenta