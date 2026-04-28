Vacaciones de invierno 2026: cuándo empiezan en Mendoza

Con la llegada del frío cada vez más cerca, el calendario de las vacaciones de invierno 2026 ya está definido en todo el país y se convierte en una referencia clave para organizar viajes, actividades y descansos familiares. Como ocurre cada año, el receso escolar se distribuirá de manera escalonada entre las provincias para evitar concentraciones masivas de turistas y facilitar la logística educativa (una estrategia que también busca sostener el movimiento económico durante todo el mes).

En el caso de Mendoza, las clases se suspenderán desde el 6 hasta el 17 de julio inclusive, integrando el primer grupo de provincias que iniciarán el receso. Esto implica que los estudiantes mendocinos tendrán dos semanas completas de descanso en la primera mitad del mes, coincidiendo con distritos como Córdoba, San Juan, San Luis y Santa Fe.

El esquema nacional se divide en tres bloques bien diferenciados. El primero irá del 6 al 17 de julio (incluye a Mendoza y otras cinco provincias), el segundo se extenderá del 13 al 24 (con la mayor cantidad de jurisdicciones del país) y el tercero del 20 al 31 (donde se concentran Buenos Aires y CABA, los distritos con mayor matrícula estudiantil). Este sistema permite que haya movimiento turístico constante durante todo julio (sin picos que saturen destinos).

Para las familias, este cronograma no es un dato menor. Permite anticipar reservas, coordinar actividades recreativas y planificar escapadas dentro o fuera de la provincia. Además, el escalonamiento genera oportunidades para destinos locales que reciben visitantes en distintos momentos del mes (algo clave para economías regionales como la del Valle de Uco).

De esta manera, julio se consolida como un mes con actividad turística sostenida en todo el país, con cada región activándose en diferentes semanas. Mientras tanto, en Mendoza ya hay una fecha marcada en el calendario: el 6 de julio será el punto de partida para el receso invernal.