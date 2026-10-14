Vaca muerta podría volver a exportarle gas a Bolivia en cinco años

Argentina podría recuperar su lugar como exportadora de gas natural hacia Bolivia después de casi dos décadas en las que el flujo energético se dio en sentido contrario. Según un informe de la comercializadora Alpes Energy, el declive de los yacimientos bolivianos y el crecimiento de la producción argentina podrían abrir una nueva oportunidad comercial a partir de 2031. Los contratos firmes de suministro entre ambos países finalizaron formalmente el 18 de septiembre de 2024, en un contexto de cambios en la oferta regional.

Uno de los principales factores detrás de este escenario es la caída de la extracción de gas en Bolivia, que alcanzó su máximo en 2014, con 59,6 millones de metros cúbicos diarios. De acuerdo con las estimaciones recopiladas por Alpes Energy, la producción podría reducirse a 26,6 millones de metros cúbicos diarios en 2026, lo que representa una baja del 53% respecto de los niveles registrados una década atrás. En contraste, la producción gasífera de la Cuenca Neuquina creció un 56% entre 2016 y el período enero-julio de 2026, impulsada principalmente por los recursos no convencionales de Vaca Muerta. Para 2031, el informe estima que Bolivia podría producir apenas 15,3 millones de metros cúbicos diarios, mientras que desde 2032 su oferta anual ya no alcanzaría para cubrir la demanda interna.

Para concretar las exportaciones, la Argentina cuenta con infraestructura que podría facilitar el transporte del combustible hacia el norte del país y los mercados vecinos. Entre las obras destacadas se encuentra la reversión del Gasoducto Norte, con capacidad para transportar hasta 15 millones de metros cúbicos diarios hacia el noroeste argentino, además de la ampliación proyectada del Gasoducto Manuel Belgrano, cuya puesta en servicio está prevista para abril de 2029. Como antecedente, en abril de 2025 se transportaron 500.000 metros cúbicos diarios de gas argentino hacia Brasil a través de la red boliviana, una operación que demostró la viabilidad de utilizar esa infraestructura para conectar distintos mercados de la región.

Sin embargo, el principal desafío será garantizar el abastecimiento del mercado interno argentino durante el invierno, cuando aumenta el consumo residencial y la demanda para la generación de energía. Alpes Energy advirtió que la posibilidad de sostener contratos de exportación dependerá de la disponibilidad de excedentes, la capacidad de transporte y las condiciones de almacenamiento. De cumplirse las proyecciones, el crecimiento de Vaca Muerta y la disminución de la producción boliviana podrían transformar a la Argentina en un proveedor estratégico de gas para su vecino, aunque la concreción de ese escenario estará sujeta a la evolución de la producción y al desarrollo de la infraestructura necesaria.