Vaca Muerta Mendoza se adelanta y promete inversiones millonarias antes de lo esperado

El avance de Vaca Muerta en Mendoza empieza a mostrar señales concretas de aceleración. Desde Quintana Energy confirmaron que las perforaciones previstas para los próximos años podrían adelantarse, lo que abre la puerta a una reactivación más temprana de la actividad hidrocarburífera en la provincia (que hasta ahora venía rezagada frente a Neuquén).

La compañía, que opera junto a TSB en el bloque Cañadón Amarillo (dentro del Clúster Mendoza Sur), ya avanzó en una etapa clave: la adquisición de sísmica 3D sobre más de 200 km² (una herramienta fundamental para conocer el subsuelo y definir futuras perforaciones). Según explicó su CEO, Carlos Gilardone, los primeros resultados completos estarán disponibles hacia mitad de año y son “muy alentadores”.

En cuanto al plan de desarrollo, la empresa proyectaba perforaciones entre 2027 y 2028, pero ahora esos plazos podrían acortarse. La estrategia es clara: lograr producción en el mismo año en que se perfora (algo que reduciría significativamente los tiempos de retorno de la inversión). Sin embargo, el desafío posterior será evaluar el comportamiento de los pozos (lo que en la industria se conoce como “desrisquear” el área).

Además del petróleo y el gas no convencional, la firma apuesta a un negocio complementario: el almacenamiento de gas (aprovechando los bajos precios en verano para reinyección y su posterior uso). En paralelo, destacan las ventajas logísticas de Mendoza (con salida hacia la refinería de Luján de Cuyo, exportación a través de Chile o conexión atlántica vía Bahía Blanca), lo que posiciona a la provincia como un nodo estratégico.

En este contexto, desde la compañía también analizan encuadrar sus inversiones en programas como el RIGI (que ofrece beneficios para grandes proyectos), mientras resaltan el clima de negocios y la seguridad jurídica provincial como factores clave para atraer capitales. Con este escenario, Mendoza podría empezar a recortar distancias y consolidarse dentro del mapa energético nacional.