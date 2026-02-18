Search
UTEDYC adhiere al paro de la CGT y se suspende el partido de la Lepra

La adhesión de Utedyc al paro general obliga a suspender una serie de encuentros. La AFA ya trabaja en la reprogramación de la fecha 6.

El paro general convocado por la CGT por la reforma laboral para este jueves impactará de lleno en el fútbol argentino. Con la confirmación de la adhesión de la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), la actividad oficial quedará suspendida y la AFA avanza en la reprogramación de los partidos de la fecha 6 del Torneo Apertura.

La decisión complica de manera directa la organización de los espectáculos deportivos, ya que Utedyc nuclea a los empleados de los clubes.

Sin su personal, áreas clave como controles de acceso, validación de entradas, venta de tickets, mantenimiento de instalaciones y seguridad interna de los estadios quedan sin cobertura, haciendo inviable la disputa de los partidos.

Desde la AFA ya comenzaron a trabajar en la reprogramación de los encuentros que estaban pautados para este jueves por la fecha 6, mientras se espera el comunicado oficial que confirme el alcance total de la medida.

Los partidos afectados

La jornada contemplaba cuatro encuentros del torneo local:

  • Defensa y Justicia vs. Belgrano (17.15)
  •  San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto (17.15)
  •  Instituto vs. Atlético Tucumán (19.30)
  •  Independiente Rivadavia vs. Independiente (19.30)

Todos quedarán sujetos a nueva programación.

