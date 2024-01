Uso de celulares en la cárcel y retenciones al vino, los temas a los que se refirió Cornejo

El gobernador Alfredo Cornejo se refirió a los cambios que prevé la Ley Ómnibus que envió el presidente Javier Milei al Congreso y explicó la situació de las retenciones al vino. Las declaraciones las realizó en Las Heras donde inauguró una nueva estación del Bicitran.

Ley Ómnibus

“Vender vino es una cosa mucho más compleja. Se requiere tener distribuidores una estrategia de 2 a 3 años para poder conquistar un mercado. Entonces poner retenciones al vino es mucho más nocivo para la actividad que en otras actividades.

“El paquete va en la dirección correcta de regular la economía, de generar condiciones para mayor inversión. El paquete es mucho más amplio que las retenciones al vino, creo que hay que ir desarmandolo. Hay cosas que son muy razonables, cosas que son útiles de hacer en Argentina, con cosas que creo que son un error. Los gobernadores de provincias que tenemos petróleo estamos logrando que se saque ese artículo, que no se comprendía muy bien, porque nos hacía retroceder en la propiedad de los recursos naturales que son de Mendoza”.

“Este paquete requiere una cierta celeridad, requiere que se trate pronto, pero también requiere un alto consenso. Estamos viviendo en democracia”.

“Hoy la agenda nacional se impone sobre la provincial. Me parece que es razonable que sea así, son cambios muy bruscos a nivel nacional que tienen impacto sobre Mendoza”.

Fondos para Portezuelo del Viento

“Mendoza los puede usar para lo que quiera. La verdad que creo que no debemos usarlo para lo que quiera, para lo que queramos con libertad, pero sí para obras de agua generales, no sólo hídricas, no sólo hidráulicas. Pero sí para obras de agua que son prioridad en Mendoza. Sí para energía y repartidos en toda la provincia, en todos los lugares donde hayan buenos proyectos que sean rentables y que sean recuperables”

“Estos 1.023 millones de dólares son un resarcimiento de la promoción industrial, lo ideal es que logremos que se apliquen a temas económicos de agua y de energía”.

“Hay una cláusula, que es la 3, que dice que si la obra no se hiciera, hay que usar en obras hídricas y lo limita por ese lado, pero una vez que cobremos los 1.023 millones de dólares, por qué no usarlo ahora, si lo vamos a usar en cualquier cosa va a terminar gastándose en gastos corrientes y eso no es lo que queremos. Queremos que se repaguen, no que vayan a los gastos corrientes sino que se repaguen, que si son para agua, bueno, se devuelvan la energía, medidores de agua, por ejemplo, en el consumo industrial, en el consumo residencial. Si es para agua, para riego por goteo, es para que sea para optimización de agua y que se pague la inversión de riego por goteo. Si es para canalizar un canal primario, un canal secundario que los lleva hasta la puerta de la finca que tenga repago de los regantes del lugar. Si es para energía que lo remunere la tarifa”.

Uso de celulares en la cárcel

“Estamos trabajando en el bloqueo de teléfonos móviles en algunos pabellones. Estamos en periodo de prueba en algunas cosas, creo que va a funcionar bien y que va a bajar el delito con teléfonos un poco, pero no se producen los delitos con teléfonos sólo de la penitenciaría, sino de otros lugares, de casas particulares, etcétera. Estamos trabajando en eso y esperamos en el año tener avances sustantivos”.

“También hay muchas prisiones domiciliarias que están sin tobilleras, queremos ver si con el Gobierno Nacional podemos mantener el convenio que tuvimos en la anterior gestión para que las prisiones domiciliarias cumplan con la tobillera. Estamos en un montón de incorporaciones tecnológicas que ayuden a mejorar la seguridad, de hecho hemos creado una subsecretaría para esos temas porque creemos que la etapa que viene de mayor seguridad en Mendoza debe ser con mucha tecnología, si no, no vamos a poder prevenir delitos”.