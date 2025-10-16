Uruguay legalizó la eutanasia y reaviva el debate en Argentina: Cornejo llamó a “pensarlo seriamente”

La reciente aprobación de la eutanasia en Uruguay reactivó la discusión en la región. En ese contexto, el gobernador Alfredo Cornejo recordó que presentó un proyecto similar durante su etapa como senador nacional y sostuvo que el tema debe ser tratado con “seriedad y sensibilidad” en Argentina.

“El derecho a la eutanasia ya existe en alrededor de nueve países. En todos los lugares donde se ha aplicado, se ha actuado con estricto profesionalismo”, expresó el mandatario mendocino durante la apertura del Congreso de Salud Mental Mendoza 2025.

La referencia de Cornejo surge tras la votación histórica en Uruguay, donde el Senado aprobó la Ley de Muerte Digna luego de más de diez horas de debate. El texto garantiza el derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir” para mayores de edad en etapa terminal de enfermedades incurables o con sufrimientos insoportables. La normativa fue respaldada por legisladores del Frente Amplio, el Partido Colorado y el Partido Nacional, y deberá ser reglamentada en un plazo máximo de 180 días.

En Argentina, la discusión sobre la eutanasia tuvo uno de sus momentos más relevantes en 2021, cuando Alfredo Cornejo y la diputada Jimena Latorre, junto a un grupo de legisladores radicales, presentaron un proyecto de ley que buscaba regular “el derecho de toda persona a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir”. La iniciativa contó con el apoyo del jurista mendocino Daniel Ostropolsky, quien padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y se convirtió en una de las voces más firmes en defensa del tema.

El proyecto establecía que podrían acceder al procedimiento aquellas personas con “enfermedades graves e incurables o padecimientos crónicos e imposibilitantes” que implicaran un sufrimiento físico o psíquico intolerable. También preveía el respeto por la autonomía de voluntad del paciente, el derecho a recibir información y la posibilidad de ejercer la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud.

“Este proyecto es una entrada a la vida para la gente que padece enfermedades incapacitantes, progresivas e incurables sabiendo que se respeta su libertad de elegir”, había dicho en su momento Ostropolsky, quien falleció en 2022.

Cornejo remarcó, en aquella ocasión, que la propuesta es “superadora de la ley de muerte digna” vigente y que la sociedad argentina debe retomar el debate “sin prejuicios y con responsabilidad ética”.

La aprobación de la ley uruguaya vuelve a poner el tema en agenda en toda la región y podría marcar un nuevo punto de partida para que el Congreso argentino retome la discusión sobre el derecho a morir dignamente, un tema que combina ética, salud pública y libertad individual.