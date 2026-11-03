Search
Instagram Facebook Twitter
zonda
Comunicación oficial

Urgente: la DGE suspendió las clases para los turnos vespertino y nocturno en Tupungato

La medida alcanza a todos los establecimientos educativos del departamento y responde al alerta amarilla por viento Zonda. Las actividades continuarán de manera virtual.

Las clases presenciales fueron suspendidas en Tupungato para los turnos vespertino y nocturno de este martes 3 de noviembre debido al alerta amarilla por viento Zonda que rige para la provincia.

La medida fue dispuesta de manera preventiva por la Dirección General de Escuelas (DGE), ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

La decisión se tomó teniendo en cuenta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

La disposición alcanza a todos los establecimientos educativos de Tupungato, que deberán continuar con sus actividades de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec, de acuerdo con los protocolos establecidos por la DGE.

La suspensión también se aplicará en Malargüe, donde tampoco habrá asistencia presencial durante los turnos vespertino y nocturno.

ETIQUETAS:

Tupungatoviento zondaDGE

+ Noticias

petri metió presión

Soldado de Milei: Cornejo mandó un proyecto de ley luego de los anuncios de Caputo

Por: Redacción NDI

Comunicación oficial

Urgente: la DGE suspendió las clases para los turnos vespertino y nocturno en Tupungato

Por: Redacción NDI

Polémica vial

Ruta 153: una obra millonaria, pozos en ambas manos y una pregunta incómoda para el Gobierno de Cornejo

Por: José Molina

reforma

Mendoza tendrá nuevas reglas para investigar a los empleados públicos

Por: Redacción NDI

legislatura

Petri presiona a Cornejo para suspender embargos a empresas en Mendoza

Por: Redacción NDI

legislatura

Buscan crear un programa para sostener a los productores de ajo del Valle de Uco

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter