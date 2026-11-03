Urgente: la DGE suspendió las clases para los turnos vespertino y nocturno en Tupungato

Las clases presenciales fueron suspendidas en Tupungato para los turnos vespertino y nocturno de este martes 3 de noviembre debido al alerta amarilla por viento Zonda que rige para la provincia.

La medida fue dispuesta de manera preventiva por la Dirección General de Escuelas (DGE), ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

La decisión se tomó teniendo en cuenta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil de Mendoza, con el objetivo de resguardar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

La disposición alcanza a todos los establecimientos educativos de Tupungato, que deberán continuar con sus actividades de manera virtual a través de la plataforma Aulas EduTec, de acuerdo con los protocolos establecidos por la DGE.

La suspensión también se aplicará en Malargüe, donde tampoco habrá asistencia presencial durante los turnos vespertino y nocturno.