Uno por uno: quiénes votaron a favor y en contra del proyecto minero San Jorge

La Cámara de Diputados de Mendoza otorgó la media sanción a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, previamente conocido como San Jorge. La votación resultó en un fuerte consenso, siendo la primera iniciativa de explotación minera en obtener luz verde legislativa desde la promulgación de la Ley 7722.

Detalles

El proyecto fue aprobado por 32 votos a favor y 13 en contra, un resultado contundente que representa el apoyo de prácticamente dos tercios de la Cámara Baja.

El respaldo provino mayoritariamente de las bancas oficialistas, pero también sumó votos de sectores de la oposición.

Bloque Oficialista : El interbloque completo de Cambia Mendoza votó afirmativamente, con la única excepción del diputado Miguel Ronco, quien estuvo ausente.

Uno por uno

UCR: Cecilia Rodríguez, Jorge López, Evelin Pérez, Mauricio Di Césare, Daniel Llaver, Giuliana Díaz, Claudia Salas, Ricardo Triviño, Flavia Dalmau, Gisela Valdez, José Manuel Vilches, Beatriz Martínez, Alberto López, Elisabeth Crescitelli, Raúl Villach, César Cattáneo, María Eugenia De Marchi, Érica Pulido, Silvina Gómez, y Franco Ambrosini.

El voto negativo al proyecto fue encabezado por la bancada peronista, que se manifestó en contra de manera unánime, junto a otros espacios minoritarios.

Bloque Peronista : Votó en contra en su totalidad (Germán Gómez, Verónica Valverde, Gustavo Perret, Valentina Morán, Juan Pablo Gulino, Natalia Vicencio, Roxana Escudero y Julio Villafañe).

Los 13 diputados que rechazaron la iniciativa fueron:

Germán Gómez, Verónica Valverde, Gustavo Perret, Valentina Morán, Juan Pablo Gulino, Natalia Vicencio, Roxana Escudero, Julio Villafañe, Gabriela Lizana, José Luis Ramón, Jorge Difonso, Rolando Scanio, y Emanuel Fugazzotto.