Uno por uno: los anuncios de Cornejo en la Asamblea Legislativa

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Alfredo Cornejo hizo un repaso de la gestión y trazó una hoja de ruta centrada en la inversión pública, la modernización de la matriz productiva y la eficiencia del Estado como motores para el crecimiento de Mendoza.

Bajo la premisa de “gestión sobre la base del orden”, el mandatario detalló un ambicioso plan de obras y reformas legales para el año en curso.

Alivio Fiscal y Financiamiento Productivo

El gobernador ratificó el compromiso de reducir la presión impositiva en sectores estratégicos como la agricultura, industria y minería.

Impuesto a los Sellos: Se profundizará el cronograma de reducción con el objetivo de alcanzar una alícuota general del 0% en los próximos años.

Nueva Dirección de Financiamiento: Se enviará un proyecto de ley para eliminar el Fondo para la Transformación y crear la Dirección de Financiamiento Productivo, que buscará facilitar el acceso al crédito mediante el subsidio de tasas de interés.

y crear la Dirección de Financiamiento Productivo, que buscará facilitar el acceso al crédito mediante el subsidio de tasas de interés. Juegos y Casinos: Se remitirá una ley para la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos con el fin de optimizar sus recursos para salud y educación.

Infraestructura Vial y Transporte

Cornejo destacó que la inversión pública representará en 2026 la mayor proporción del gasto total en la historia reciente de la provincia.

Puente en RN40: Se anunció la construcción de un nuevo puente sobre la Ruta Nacional 40, en calle Aristóbulo del Valle (Godoy Cruz), con una inversión de 5 millones de dólares.

Tren de Cercanías del Este: El proyecto se ampliará 12,6 km más de lo previsto originalmente, llegando hasta Luján y totalizando 45 km de extensión con 19 estaciones.

Metrotranvía: La red continúa su expansión hacia el Aeropuerto y Luján de Cuyo, sumando paradores inteligentes y tecnología de wifi satelital.

El salto hacia la minería

Mendoza busca posicionarse como un referente regional en la transición energética.

Cobre Mendocino: El proyecto PSJ iniciará la construcción de su mina y planta a fines de este año, con una inversión total superior a los 600 millones de dólares.

Litio y Cupro: Se enviará el proyecto “Don Luis y Otros” para explorar el potencial de litio en el sur y se avanzará con los estudios del Distrito Minero Norte para proyectos cupríferos.

Energía Solar: La provincia ya superó la meta de 700 MW instalados para 2026 y proyecta superar los 1.000 MW hacia 2030.

Cumbre Minera: Se anunció la realización de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, posicionando a la provincia como un hub financiero y logístico para el sector.

Salud, Educación y Seguridad

Vivienda para Docentes: El gobernador anunció un programa para facilitar el acceso a la vivienda para personal docente.

Digitalización Educativa: Se gestionan 75 millones de dólares para escalar la tecnología y la inteligencia artificial en todo el sistema escolar.

Garantizar que todos los chicos de Mendoza tengan sala de 3 en 2027, avanzando hacia su obligatoriedad

en 2028.

Salud y Tercera Edad: Se enviará una ley para la construcción del nuevo Hogar Santa Marta para adultos mayores. Además, se pondrá en marcha el primer servicio de deshabituación en el Hospital El Sauce.

Seguridad Inteligente: Se incorporarán sistemas de reconocimiento facial para detectar prófugos y tecnología de inhibición de comunicaciones en las cárceles.

La FUESMEN realizará una fuerte inversión en equipamiento. Se inaugurará un centro de diálisis de última generación y se iniciará la construcción de un centro de anatomía patológica modelo.

Cornejo concluyó su discurso destacando que, a diferencia de otras gestiones, el 100% de los fondos extraordinarios del Resarcimiento se están utilizando para obras que “son para siempre” y benefician a toda la ciudadanía.

Vivienda

Actualmente hay 2.183 viviendas en ejecución y se iniciarán 168 nuevas casas y 300 mejoramientos.

“Ustedes saben que nunca me ha temblado el pulso para avanzar en los cambios estructurales indispensables. Lo hice en educación, enfrentando cierta incomprensión e, incluso, cierta irracionalidad sindical; en salud, partiendo literalmente del abandono; en justicia, con cambios que parecían imposibles en un servicio herrumbrado por el tiempo; en seguridad, construyendo un nuevo paradigma a favor de los decentes y sin conceder un solo indulto en una década; y lo hice poniendo todo para ampliar la matriz productiva, porque de otro modo no habría esperanza”, concluyó el mandatario.