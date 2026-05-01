Uno por uno: los anuncios de Cornejo en la Asamblea Legislativa

En su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Alfredo Cornejo hizo un repaso de la gestión y trazó una hoja de ruta centrada en la inversión pública, la modernización de la matriz productiva y la eficiencia del Estado como motores para el crecimiento de Mendoza.
Bajo la premisa de “gestión sobre la base del orden”, el mandatario detalló un ambicioso plan de obras y reformas legales para el año en curso.
Alivio Fiscal y Financiamiento Productivo
El gobernador ratificó el compromiso de reducir la presión impositiva en sectores estratégicos como la agricultura, industria y minería.
- Impuesto a los Sellos: Se profundizará el cronograma de reducción con el objetivo de alcanzar una alícuota general del 0% en los próximos años.
- Nueva Dirección de Financiamiento: Se enviará un proyecto de ley para eliminar el Fondo para la Transformación y crear la Dirección de Financiamiento Productivo, que buscará facilitar el acceso al crédito mediante el subsidio de tasas de interés.
- Juegos y Casinos: Se remitirá una ley para la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos con el fin de optimizar sus recursos para salud y educación.
Infraestructura Vial y Transporte
Cornejo destacó que la inversión pública representará en 2026 la mayor proporción del gasto total en la historia reciente de la provincia.
- Puente en RN40: Se anunció la construcción de un nuevo puente sobre la Ruta Nacional 40, en calle Aristóbulo del Valle (Godoy Cruz), con una inversión de 5 millones de dólares.
- Tren de Cercanías del Este: El proyecto se ampliará 12,6 km más de lo previsto originalmente, llegando hasta Luján y totalizando 45 km de extensión con 19 estaciones.
- Metrotranvía: La red continúa su expansión hacia el Aeropuerto y Luján de Cuyo, sumando paradores inteligentes y tecnología de wifi satelital.
El salto hacia la minería
Mendoza busca posicionarse como un referente regional en la transición energética.
- Cobre Mendocino: El proyecto PSJ iniciará la construcción de su mina y planta a fines de este año, con una inversión total superior a los 600 millones de dólares.
- Litio y Cupro: Se enviará el proyecto “Don Luis y Otros” para explorar el potencial de litio en el sur y se avanzará con los estudios del Distrito Minero Norte para proyectos cupríferos.
- Energía Solar: La provincia ya superó la meta de 700 MW instalados para 2026 y proyecta superar los 1.000 MW hacia 2030.
- Cumbre Minera: Se anunció la realización de la Cumbre de Minería Sostenible Mendoza 2026, posicionando a la provincia como un hub financiero y logístico para el sector.
Salud, Educación y Seguridad
- Vivienda para Docentes: El gobernador anunció un programa para facilitar el acceso a la vivienda para personal docente.
- Digitalización Educativa: Se gestionan 75 millones de dólares para escalar la tecnología y la inteligencia artificial en todo el sistema escolar.
- Garantizar que todos los chicos de Mendoza tengan sala de 3 en 2027, avanzando hacia su obligatoriedad
- en 2028.
- Salud y Tercera Edad: Se enviará una ley para la construcción del nuevo Hogar Santa Marta para adultos mayores. Además, se pondrá en marcha el primer servicio de deshabituación en el Hospital El Sauce.
- Seguridad Inteligente: Se incorporarán sistemas de reconocimiento facial para detectar prófugos y tecnología de inhibición de comunicaciones en las cárceles.
- La FUESMEN realizará una fuerte inversión en equipamiento. Se inaugurará un centro de diálisis de última generación y se iniciará la construcción de un centro de anatomía patológica modelo.
Cornejo concluyó su discurso destacando que, a diferencia de otras gestiones, el 100% de los fondos extraordinarios del Resarcimiento se están utilizando para obras que “son para siempre” y benefician a toda la ciudadanía.
Vivienda
Actualmente hay 2.183 viviendas en ejecución y se iniciarán 168 nuevas casas y 300 mejoramientos.
“Ustedes saben que nunca me ha temblado el pulso para avanzar en los cambios estructurales indispensables. Lo hice en educación, enfrentando cierta incomprensión e, incluso, cierta irracionalidad sindical; en salud, partiendo literalmente del abandono; en justicia, con cambios que parecían imposibles en un servicio herrumbrado por el tiempo; en seguridad, construyendo un nuevo paradigma a favor de los decentes y sin conceder un solo indulto en una década; y lo hice poniendo todo para ampliar la matriz productiva, porque de otro modo no habría esperanza”, concluyó el mandatario.