Uno por uno: estos son los senadores nuevos que integrarán ocho bloques en la Cámara Alta

La Legislatura de Mendoza tendrá este martes el inicio de una nueva etapa parlamentaria. Bajo la presidencia de la vicegobernadora Hebe Casado, el Senado tomará juramento a los representantes elegidos en las urnas el pasado 26 de octubre, quienes tendrán la responsabilidad de legislar hasta el año 2030.

Un recinto con ocho voces

La nueva composición del Senado refleja la diversidad del electorado mendocino. A partir de ahora, el cuerpo estará fragmentado en ocho bloques, lo que obligará a las fuerzas mayoritarias a intensificar el diálogo y la búsqueda de consensos para el avance de las leyes. Las bancadas quedaron conformadas por:

Cambia Mendoza (CM)

La Libertad Avanza (LLA)

Partido Justicialista (PJ)

La Unión Mendocina (LUM)

PRO

Partido Demócrata (PD)

Partido Verde

Podemos–Encuentro Peronista

Además de la jura, se definirán las autoridades de cámara para el ciclo 2026 y se ratificará que las sesiones ordinarias se mantendrán los días martes a las 10 manteniendo la tradición del trabajo legislativo provincial.

Quiénes entran y quiénes siguen

La renovación parcial permitió el ingreso de caras nuevas y la permanencia de figuras con experiencia. Entre los nombres destacados que renovaron su mandato se encuentran Martín Kerchner, Adriana Cano, Pedro Serra y Jésica Laferte.

Por distritos, la distribución de los nuevos senadores (con mandato hasta 2030) quedó así:

Primer Distrito: Patricia Sánchez, Eduardo Martín y Evelin Pérez (CM); Lucas Fosco y María Pía Fanelli (LLA); Adriana Cano (PJ).

Segundo Distrito: Néstor Majul y Natalia Rabite (CM); Alejandra Gómez (LLA); Luis Novillo y María Luz Llorens (PJ).

Tercer Distrito: Martín Kerchner y Silvia Cornejo (CM); Macarena D’Ambrogio (LLA); Omar Parisi (PJ).

Cuarto Distrito: Leonardo Yapur y Jésica Laferte (CM); Pedro Serra (PJ).

Estos legisladores convivirán con los 19 senadores cuyos mandatos tienen vigencia hasta 2027, garantizando una continuidad institucional que equilibra la experiencia de gestión con las nuevas improntas partidarias.

Este recambio de autoridades es la antesala de la Apertura de Sesiones Ordinarias, que tendrá lugar el próximo 1 de mayo. A partir de esa fecha, el Senado comenzará formalmente su actividad parlamentaria con esta nueva fisonomía, enfrentando los desafíos legislativos que la provincia demanda para los próximos años.