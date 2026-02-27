Uno por uno: así votaron los senadores mendocinos la Ley de Glaciares

El Senado sancionó la reforma de la Ley de Glaciares. Con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, el oficialismo logró imponer una iniciativa estratégica acordada con los gobernadores de las provincias andinas.

La votación dejó en evidencia las posturas de los representantes por Mendoza: mientras los radicales Rodolfo Suarez y Mariana Juri respaldaron el proyecto, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unión por la Patria) mantuvo su rechazo.

Detalles

El cambio fundamental de esta nueva normativa radica en cómo se entiende y se protege el entorno de los glaciares. Hasta ahora, la ley de 2010 otorgaba un estatus de protección idéntico tanto a los cuerpos de hielo visibles como a las zonas periglaciares (suelos congelados con roca y sedimentos).

Con la nueva redacción, se introduce una distinción técnica:

Glaciares permanentes: Mantienen su prohibición estricta de explotación.

Áreas periglaciares: Ya no gozarán de protección automática. Solo serán preservadas aquellas formaciones que el IANIGLA certifique que cumplen una función hídrica relevante (recarga de cuencas o reserva de agua dulce).

Para operativizar esta reforma, el Inventario Nacional de Glaciares será la herramienta de referencia. Estos son los puntos clave de su implementación:

Identificación técnica: El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con sede en Mendoza, será el encargado de categorizar qué cuerpos de hielo cumplen funciones vitales.

Autoridad política: La Secretaría de Energía actuará como autoridad de aplicación.

Autonomía provincial: A diferencia de proyectos previos, la norma final otorga a las provincias la facultad de proponer modificaciones al Inventario y decidir qué áreas proteger tras realizar sus propias evaluaciones ambientales.

Pese a la flexibilización en zonas periféricas, el texto ratifica la prohibición de acciones que alteren la naturaleza de los glaciares, tales como:

Uso de químicos contaminantes. Construcción de infraestructura pesada sobre el hielo. Exploración minera e industrial directa sobre cuerpos glaciares.

Por el contrario, se mantienen habilitadas las investigaciones científicas y el turismo de baja escala (deportes no motorizados) que no comprometan el ecosistema.

Para el Gobierno nacional, este paso es “dinamizar” la legislación vigente. El objetivo es claro: transformar el marco legal en uno más flexible que permita el desembolso de capitales en sectores extractivos, bajo la premisa de que no todo suelo congelado es necesariamente una reserva de agua crítica para la población.