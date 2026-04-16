Uno de los rugbiers detenido por el asesinato de Fernando Báez Sosa pidió salir en libertad

La defensa de uno de los rugbiers detenido por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020, realizó un pedido formal de excarcelación. Uno de los argumentos planteados es que se superó el plazo razonable de detención preventiva.

El detenido en en cuestión es Lucas Pertossi, quien a través de su abogado -Rolando Brown- realizó el planteo con el fin de aliviar su situación procesal. Cabe recordar que Pertossi se encuentra recluido en el Complejo Penitenciario de Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires.

Entre los puntos centrales, la defensa sostuvo que Pertossi lleva más de seis años privado de su libertad, lo que -según indicaron- excede los límites legales de la prisión preventiva. En ese sentido, el letrado argumenta que no puede haber una condena anticipada sin sentencia firme.

Fernando Báez Sosa fue asesinado en enero de 2020, en Villa Gesell.

Además, en paralelo, el letrado remarca que el juicio oral ya se realizó y la prueba ya fue producida, por lo que considera que no existe riesgo de entorpecimiento de la investigación. En esa misma línea, señala que el peligro de fuga “no está acreditado”.

Un punto que el abogado destacó en la presentación fue la “buena conducta” de Pertossi durante su detención y su participación en tareas internas.

Ni bien se conoció el pedido de Pertossi, éste fue rechazado por la querella que representa a la familia de Fernando Báez Sosa. Los argumentos esgrimidos por los abogados, Fernando Burlando y Fabián Améndola, sostienen que la gravedad del hecho y la condena ya dictada justifican que los responsables continúen en prisión.

Además, advirtieron que la cercanía de una resolución definitiva por parte del máximo tribunal podría incrementar el riesgo de fuga en caso de hacer caso al pedido de Pertossi.