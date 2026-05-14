Uno de los posibles candidatos del PJ para el 2027 mostró credenciales de gestión

El intendente de Maipú, Matías Stevanato recibió un premio que destaca a Maipú como “Ciudad Líder en Gestión Eficiente”. El reconocimiento fue otorgado en el marco de “La Noche de los Intendentes”, organizada por la Red de Innovación local, la cual reunió en Rosario a más de 300 jefes comunales.

El objetivo del encuentro es favorecer el diálogo y el intercambio de ideas y experiencias entre municipios de todo el país, compartiendo puntos en común y diferencias regionales en temas como la eficiencia estatal, políticas públicas y realidades de gestión.

Tras recibir la certificación, el intendente Matías Stevanato destacó: “Para nosotros, este reconocimiento no es una meta cumplida. Es una motivación para seguir mejorando, incorporando innovación, tecnología y nuevas herramientas que nos permitan brindar mejores servicios y respuestas más rápidas”.

Además agregó: “En Maipú creemos que una buena gestión es la que transforma los recursos en hechos concretos: más obras, más servicios, más salud, más infraestructura y más oportunidades para las familias maipucinas”.

La Certificación en Gestión Eficiente de RIL reconoce a los gobiernos locales que utilizan los recursos públicos de manera responsable, estratégica, innovadora y sostenible impactando directamente en la generación de oportunidades y calidad de vida de su ciudadanía.

La Red de Innovación Local (RIL) es una organización que conecta, capacita y potencia a líderes de gobiernos locales para transformar sus municipios en “ciudades de oportunidades”. Su misión es mejorar la calidad de vida ciudadana potenciando la gestión pública a través de la innovación y el trabajo colaborativo en América Latina.