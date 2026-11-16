Mauricio Novelli, uno de los imputados en la causa $LIBRA, presentó un recurso para apartar a la jueza Ángela Ledesma, miembro de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que habilitó la posibilidad de que los querellantes vuelvan a ser parte del expediente.

El pedido del lobbista, presentado por su abogado Daniel Rubinovich, cuestiona la imparcialidad de la magistrada debido a su vínculo con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, dos instituciones que intentaron ser parte de la causa.

Ambas entidades quisieron constituirse como querellantes, e intervinieron en el expediente con medidas como citar a indagatoria a los investigados, entre los que se encuentran el presidente Javier Milei y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

De hecho, fueron el CIPCE y el INECIP las que pidieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que se involucre en el caso y asuma el ejercicio de la acción penal que dejó vacante el fiscal federal Eduardo Taiano.

En ese sentido, la defensa de Novelli advirtió que el CIPCE y el INECIP decidieron mostrar una posición pública en contra del fallo que dejó a los querellantes afuera del caso, una cuestión que ahora debe resolver la sala de Casación que integra Ledesma.

Novelli consideró que en los dos casos la participación de estas organizaciones fue “considerablemente menor” que en $LIBRA, donde “se pronunciaron sobre la cuestión concreta que debe resolver”. En ese sentido, planteó que existen razones para que se se aparte de la causa.