Uno de cada dos hogares usa ahorros o toma deuda para cubrir sus gastos: el sector más afectado

Casi uno de cada dos hogares en Argentina debió recurrir a ahorros, préstamos o venta de pertenencias para afrontar sus gastos cotidianos durante el primer semestre de 2025, según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La tendencia marca un aumento sostenido del endeudamiento y la descapitalización familiar frente a la pérdida de poder adquisitivo.

De acuerdo con el estudio “Estrategias de manutención: ¿cómo organizan su economía los hogares argentinos?”, el 37,4% de los hogares gastó sus ahorros, mientras que un 16,1% pidió préstamos a familiares o amigos y otro 14,2% recurrió a financieras. Además, el 50,9% compró en cuotas o al fiado con tarjeta o libreta, y el 9,3% vendió pertenencias para hacer frente a los gastos.

El organismo señaló que estas estrategias complementan los ingresos monetarios laborales y no laborales, y reflejan un mayor uso del crédito y de los recursos propios para sostener el consumo.

Evolución del endeudamiento y uso del ahorro

En comparación con 2003, la situación actual muestra un fuerte incremento en el uso de ahorros y financiamiento. En aquel año, el 19,9% de los hogares usaba ahorros y el 3,4% tomaba préstamos de financieras; en 2025, esas cifras escalaron al 37,4% y 14,2%, respectivamente. El uso de compras en cuotas o fiado también aumentó 28,9 puntos porcentuales, al pasar del 22% al 50,9%.

Según el INDEC, “la financiación de gastos y el uso de ahorros para gastos corrientes se han convertido en prácticas extendidas ante la caída de los ingresos reales y el encarecimiento del crédito formal”.

Diferencias por nivel de ingreso

El relevamiento muestra que las familias de ingresos bajos son las más afectadas: uno de cada tres hogares de este grupo recurrió a préstamos para subsistir. En tanto, los sectores medios optaron principalmente por usar sus ahorros o vender bienes, mientras que los estratos altos registraron un mayor acceso a financiamiento bancario.

El uso de ahorros se mantuvo estable entre 2018 y 2020, aunque repuntó desde 2024, cuando alcanzó su valor máximo histórico del 40,1% de los hogares. El INDEC advierte que, en los últimos años, también se observa una caída de los ingresos en especie y un mayor uso del crédito formal e informal.