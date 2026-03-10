Uno de cada cuatro trabajadores en Argentina no almuerza por falta de plata

Un nuevo informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) encendió una señal de alarma sobre la situación económica de los trabajadores del país. El 83,5% de las personas con empleo formal sufre algún tipo de inseguridad alimentaria, lo que implica que deben reducir la cantidad de comida o resignar calidad nutricional por falta de dinero.

El dato más contundente del estudio es que uno de cada cuatro trabajadores directamente no almuerza durante su jornada laboral, una situación que, según los investigadores, está directamente vinculada con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

La investigación, elaborada junto a la empresa Edenred, revela que solo el 16,5% de la fuerza laboral está completamente libre de privaciones alimentarias. El resto enfrenta diferentes grados de dificultad para sostener una alimentación adecuada mientras trabaja.

Saltear comidas se volvió habitual

Uno de los indicadores más preocupantes es que el 61,1% de los trabajadores admitió haber tenido que saltearse alguna comida por falta de recursos económicos. Dentro de ese grupo, un 46,7% lo hace de manera ocasional, mientras que un 14,4% reconoce que omite comidas de forma habitual.

Además, el 78,5% de los asalariados asegura que debió reemplazar alimentos nutritivos por opciones más baratas y menos saludables para poder llegar a fin de mes.

La investigadora Ianina Tuñón, responsable del informe, explicó que más de la mitad de los trabajadores experimenta una doble privación: alternan entre saltear comidas y optar por alimentos de menor calidad nutricional.

Jóvenes, mujeres y estatales, entre los más afectados

El informe también identifica a los sectores más vulnerables dentro del mercado laboral. Los jóvenes de entre 18 y 29 años encabezan la lista, ya que el 70,7% admite que omite comidas durante el trabajo.

A esto se suman las mujeres, los trabajadores del sector público, quienes tienen empleos poco calificados y las personas con ingresos menores al millón de pesos mensuales.

Según explicó Tuñón, en contextos económicos adversos las mujeres suelen ser las primeras en reducir su consumo de alimentos para priorizar a otros integrantes del hogar, lo que agrava la desigualdad.

En Mendoza los ingresos también quedan atrás

La situación también se refleja en los ingresos de algunas provincias. Datos de la Encuesta Permanente de Hogares indican que Mendoza registró en 2025 un ingreso promedio individual de $922.616, por debajo del promedio nacional de $956.283.

Para los especialistas, esta diferencia ayuda a explicar por qué cada vez más trabajadores deben ajustar gastos incluso en cuestiones básicas como la comida.

El economista Nicolás Aroma, del Centro de Economía y Finanzas de Mendoza, señaló que los salarios vienen perdiendo terreno frente a una inflación que se mantiene entre el 2,5% y el 3% mensual.

En la misma línea, la economista Paula Pía Ariet advirtió que durante los primeros meses del año hubo aumentos salariales nulos mientras los precios subieron alrededor de un 5%, lo que profundiza el atraso del ingreso real.

Comer en el trabajo se volvió un gasto difícil de sostener

El informe también revela cuánto cuesta hoy almorzar durante la jornada laboral. El 43,9% de los trabajadores gasta entre $5.001 y $10.000 por día para comer, mientras que un 20% supera los $10.000 diarios.

Esto transforma el almuerzo en un verdadero “costo operativo” que presiona sobre el salario.

Frente a este escenario, el 80,4% de los trabajadores manifestó que le gustaría recibir algún tipo de aporte de su empleador para la alimentación, una medida que podría mejorar tanto la salud como el rendimiento laboral.

Los investigadores advierten que una mala alimentación no solo afecta el bienestar de las personas, sino también la productividad y la salud pública, ya que aumenta el riesgo de obesidad y enfermedades asociadas.