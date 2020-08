La Universidad Juan Agustín Maza tanto en su sede del Valle de Uco, como Central presentan la carrera de Ingeniería en Dirección de Empresas. Este título actúa sobre los sectores y los recursos de una organización y evalúa riesgos para aumentar la eficacia de los resultados.

Durante el cursado de carrera de Ingeniería en Dirección de Empresas, en la Universidad Maza, el estudiante adquiere una visión creativa, mientras se va formando como profesional, que le permite innovar en sus proyectos.

El Director de Empresas estudia el presente que rodea una organización para crear un proyecto viable a los recursos disponibles. Es un líder carismático que motiva, conduce y trabaja con su equipo para alcanzar los objetivos. Necesita conocer a las personas que tiene a su cargo para encaminar los esfuerzos en una sola dirección. Estudia el mercado y usa métodos científicos y tecnológicos para sacar el máximo provecho de los recursos humanos, materiales y económicos de una empresa.

NDI díalogó con el ingeniero, Martín Cremades, decano de Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Maza , donde nos contó en que consiste la carrera de Ingeniería en Dirección de Empresas: » Básicamente busca desarrollar competencia para gestionar todas las áreas de una organización tanto pública como privada. Estas áreas a las que me refiero son las tradicionales de Administración, de Marketing, de Recursos Humanos, de Producción de Higiene y Seguridad de esta manera al profesional le permite estar al frente de empresa y organizaciones propiamente dirigirlas ya que el estudiante a lo largo de la carrera desarrolla una visión integral que le permita hacer una dirección estratégica».

Descubrimento a lo largo del cursado

En el plano académico destacó: «Este título también lo habilita para estar a cargo y al frente de esas áreas ya nombradas. Muchos estudiantes a lo largo de la carrera van descubriendo su pasión, por lo que es una alternativa muy interesante esta carrera para quienes les atrae la actividad empresarial. Lo que todavía no están decididos sobre el campo laboral específico, esta carrera es muy beneficiosa, ya que no te condiciona como ocurre con otras que uno obtiene un título, y después no termina ejerciendo».

«Sucede que a lo largo de la carrera, quizás, se fue re-descubriendo, en este sentido tiene un campo laboral muy amplio, te permite ir eligiendo mientras la cursas, es decir, muchos van encontrando en ese trayecto que les atrae la parte de Marketing y al recibirse pude ejercer, otros van por la rama de Recursos Humanos. Son muchas las ventajas de este título que además es, único en la provincia».

Diferencia entre Dirección y Administración de Empresas

«Vale diferenciar porque es Dirección de Empresa y no Administración de Empresas, carrera que ya está en el medio. Justamente la Dirección tiene que ver con que hay una formación muy fuerte en la gestión de los recursos humanos desarrollando competencias de liderazgo, y a su vez porque la Ingeniería como título adicional a la licenciatura, tiene que ver con que se capacita en el área productiva de una organización, y no necesariamente la tengo que imaginar. Tiene que ver con gestar un bien o un servicio que está demorado en el mercado».

«Este título te da una formación para emprendedores, te permite desarrollar tus propios emprendimientos. Esta oferta académica de la Universidad Maza, cuenta con ocho niveles de inglés, los cuales te habilita para poder rendir examen internacional», cerró el decano.

Títulos

Analista Administrativo Universitario (2 años)

Licenciado en Dirección de Empresas (4 años)

Ingeniero en Dirección de Empresas (5 años)

CAMPO PROFESIONAL

El profesional de la Licenciatura en Dirección de Empresas está capacitado para:

Realizar una eficaz gestión y administración de entidades públicas y privadas, así como para tu propia empresa. También, para planificar, desarrollar, dirigir, ejecutar y controlar planes, programas y políticas inherentes a la función gerencial mediante técnicas imprescindibles que te facilitarán la obtención de los resultados deseados por la Organización.

El Ingeniero en Dirección de Empresas está capacitado para:

Desempeñar, además de las habilidades del Licenciado en Dirección de Empresas, el desarrollo de las capacidades necesarias con el objeto de negociar y relacionar todo tipo de mercados, sus productos y sus actores, gerenciando proyectos diversos, alentando la actitud emprendedora, proactiva e innovadora orientada al logro de los objetivos individuales y corporativos.



Laboratorios de Informática y formación en software especializados:

Nuestros egresados tienen una amplia formación en las aplicaciones informáticas más utilizadas: Windows; procesador de textos: Word; planilla de cálculo: Excel; también en software específicos: Power Point; base de datos: Access; sistemas integrados de contabilidad y en navegación en Internet: Microsoft Explorer.

Cuotas congeladas por el 2020

Desde la alta casa de estudios informaron, que rectorado ha tomado la decisión de no aplicar aumentos en los aranceles durante el resto del ciclo lectivo.

La pandemia por Covid-19 ha afectado a todos los sectores de la vida humana y la economía ha sido uno de los aspectos más perjudicados. Por este motivo y atendiendo a la difícil situación que atraviesan muchas de las familias de la comunidad, la Universidad Maza no aumentará los valores de sus cuotas durante el resto del año.

Las chequeras de pago ya se encuentran emitidas por lo que cada uno podrá visualizarlas y corroborarlo en UMaza Online – Consulta Arancelaria.