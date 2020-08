Este ha sido un año diferente para los estudiante no solo de Mendoza si no del mundo a causa de la pandemia de coronavirus paralizó la educación presencial. Por tal motivo y para facilitar el acceso a las herramientas es el rectorado de la Universidad Maza ha tomado la decisión de no aplicar aumentos en los aranceles durante el resto del ciclo lectivo.

La pandemia por COVID-19 ha afectado a todos los sectores de la vida humana y la economía ha sido uno de los aspectos más perjudicados. Por este motivo y atendiendo a la difícil situación que atraviesan muchas de las familias de la comunidad, la Universidad Maza no aumentará los valores de sus cuotas durante el resto del año.

Las chequeras de pago ya se encuentran emitidas por lo que cada uno podrá visualizarlas y corroborarlo en UMaza Online – Consulta Arancelaria.

Además desde la casa de estudios comunicaron que ante las consultas recibidas, que hasta el mes de octubre se encontrarán evaluando en casos especiales: becas, inscriptos por materia y otros.

Inscripción a primer año Ciclo 2021

También desde la institución anunciaron que se encuentra abierta las inscripción para el ciclo lectivo 2021

Completá este formulario de Inscripción, automáticamente recibirás un correo con los datos volcados en el mismo. Luego un ejecutivo de la Oficina de Informes te contactará para darte más indicaciones.

Descargá el formulario para el APTO FÍSICO aquí.

Contactos de las sedes:



Gran Mendoza: infomes@umaza.edu.ar

Valle de UCO: informessvu@umaza.edu.ar

Este: informeseste@umaza.edu.ar

Sur: informessur@umaza.edu.ar