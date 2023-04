Media hora antes del cierre previsto por la ley, German Vicchi, Lucas Carosio y Claudio Laciar inscribieron al frente de Omar De Marchi y Jorge Difonso.

Cerró el plazo para la inscripción de frentes electorales provinciales con cuatro anotados: Cambia Mendoza, Elegí, el Frente de Izquierda y La Unión Mendocina. Este último, liderado por Omar De Marchi, con Jorge Difonso entre sus aliados.

Fue cerca de las 23.30 que los apoderados de la nueva alianza electoral. Germán Vicchi y Lucas Carosio, por el PRO, y Claudio Laciar, por Unión Popular y Federal, presentaron la documentación en la Junta Electoral de Mendoza.

Los partidos políticos que la componen son. El PRO, el Partido Libertario, la Coalición Cívica, el Partido Demócrata, el Partido de los Jubilados, Compromiso Federal, Partido Fe, Unión Popular Federal, Encuentro por San Carlos, Más Luján y Nuevo Tupungato.

Mientras que también adhirieron las agrupaciones políticas: Encuentro, del empresario Carlos Iannizzotto; Éxito del creador del Mendoexit Hugo Laricchia; UCR Futuro liderada por Jorge Palero; Unión del Centro Democrático (UCEDÉ); la Mesa Gremial; Ser Parte; Partido de la Ciudad en Acción; Vientos de Cambio; Partido Unidad Latina, Partido UNIR; Cruzada Renovadora; Grupo Arístides y Unidos por Luján.

Dos PRO inscriptos en diferentes frentes electorales

Debido a la intervención del PRO y la decisión de la cúpula de inscribir al partido como partícipe del frente Cambia Mendoza, que lidera Alfredo Cornejo, el cierre de alianzas tuvo la particularidad de contar con dos PRO anotados.

Es que el demarchismo impugnó aquella intervención y pidió su nulidad ante la Justicia Federal, decidiendo a su vez, poner la firma en el nuevo frente La Unión Mendocina.

Será en primer lugar en la Junta Electoral donde comenzará una nueva historia, en busca de resolver cuál de las dos inscripciones es la correcta.

El peronismo armó su frente y ahora se enfoca en la elección de su candidato

El Frente Elegí ratificó la participación de varios partidos políticos que ya habían sumado su gancho para las elecciones anticipadas en los municipios. Además del Partido Justicialista, que tiene como presidenta a Flor Destéfanis.

Firmaron el acta: Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Partido del Trabajo y el Pueblo, Partido Solidario, Partido Intransigente, Partido de la Victoria, Instrumento Electoral por la Unidad Popular, Kolina, Partido de la Concertación Forja y Protectora.

La firma que se esperaba y no llegó, generando algo de enojo en algunos dirigentes peronistas. Fue el del Movimiento político, social y cultural Proyecto Sur, un partido ligado a Emir y Omar Félix. Aunque ellos no figuran entre las autoridades y son parte del PJ.

Salidas y adhesiones en Cambia Mendoza

Donde hubo movimiento de último momento también fue en el frente oficialista Cambia Mendoza. La alianza que tendrá como precandidatos a gobernador a Alfredo Cornejo y a Luis Petri (son los que confirmaron hasta ahora). Se quedó sin la Coalición Cívica ARI, cuyo interventor nacional acordó con Omar De Marchi. Aunque desde el radicalismo aseguraron que los integrantes de la mesa ejecutiva del partido firmaron la adhesión a CM.

Así, el frente fue inscripto con la participación de: UCR, Libres del Sur, Partido Socialista, Partido Federal, Partido Renovador Federal y el PRO, que como decíamos también compone La Unión Mendocina.

Además son adherentes PDP, Republicanos Unidos, + República, MID, Activá Mendoza y Encuentro Federal para el Desarrollo de Mendoza.

El Frente de Izquierda- Unidad, sin cambios

Los mismos partidos que se unieron para las elecciones municipales del 30 de abril, son los que firmaron la documentación presentada este miércoles en la Junta: Partido Obrero, Partido Trabajadores por el Socialismo, Podemos con la Izquierda y Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Lo que queda camino a las elecciones 2023

Este miércoles se cerraron los frentes electorales pero no significa que sean estos los únicos partidos que vayan a participar de las elecciones provinciales. De hecho, el Partido Verde y Mas Fe, de Héctor Bonarrico, también tendrán sus candidatos pero al no componer ninguna alianza, no hizo falta su presentación oficial.

La misma se dará para la presentación de listas, que está prevista para el 22 de abril. En esa fecha, cada uno de los partidos y frentes electorales deberá definir precandidados a gobernador y vice, a intendente y concejales en los 11 municipios que no adelantaron los comicios, y a diputados y senadores provinciales.

Las PASO serán el 11 de junio, mientras que las elecciones generales serán el 24 de septiembre. Además de gobernador y vice, los mendocinos votarán intendentes (en 11 departamentos), concejales, 19 senadores provinciales y 24 diputados provinciales.

A fines de este mes, el 30 de abril, se desarrollarán las Primarias en Maipú, San Rafael, San Carlos, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán y Lavalle. El 3 de septiembre se realizarán las generales de esos departamentos, en los que solo se votará de forma anticipada por intendente y concejales.

Fuente: DIario UNO