Uniforme naranja y crocs: el proyecto en Mendoza que busca evitar fugas de presos en las cárceles

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial propone un cambio significativo en el sistema penitenciario de Mendoza. La iniciativa busca que todas las personas privadas de su libertad utilicen mamelucos naranjas de alta visibilidad, similares a los que se ven en cárceles de Estados Unidos, y que el costo del uniforme sea pagado por los propios presos.

La propuesta fue impulsada por el senador provincial del PRO, Martín Rostand, quien sostiene que la identificación inmediata de los internos es clave para prevenir fugas y mejorar el control dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios.

El proyecto establece que los reclusos deberán utilizar un mameluco de una sola pieza de color naranja con bandas refractarias (un diseño pensado para ser visible a gran distancia). Además, se plantea reemplazar el uso de zapatillas por calzado de una sola pieza tipo crocs (sin cordones, sin elementos metálicos y sin suelas que faciliten la tracción).

Según explicó el legislador en los fundamentos, este tipo de calzado dificultaría correr o escalar durante un intento de fuga, ya que el calzado deportivo está diseñado justamente para ofrecer mayor agarre y movilidad.

El senador Martín Rostand.

Entre los fundamentos del proyecto, Rostand sostiene que la vestimenta civil que hoy utilizan muchos internos puede facilitar que se confundan con cualquier ciudadano en caso de una fuga.

Como ejemplo, el senador recordó la fuga de dos delincuentes de la Alcaidía de Tunuyán (quienes lograron escapar y permanecer casi 24 horas fuera de la unidad al mezclarse con la población).

También citó otro episodio reciente: la evasión de dos presos del pabellón penitenciario del Hospital Central (uno de ellos caminó por los pasillos del hospital simulando ser familiar de un paciente).

Para el legislador, un uniforme de alta visibilidad permitiría que policías, cámaras de seguridad e incluso los propios ciudadanos detecten rápidamente una situación irregular y alerten a las autoridades.

Los presos deberán pagar su uniforme

Uno de los puntos que más debate puede generar es el financiamiento del uniforme. El proyecto establece que el costo de los mamelucos y el calzado deberá ser asumido por los propios internos.

En ese sentido, Rostand argumentó que el mantenimiento del sistema penitenciario no debería recaer exclusivamente en los contribuyentes mendocinos (especialmente cuando se trata de elementos de uso personal).

Además, sostuvo que asumir ese costo también implica que el interno internalice las consecuencias económicas derivadas de su situación judicial (lo que, según el proyecto, promovería responsabilidad sobre los bienes provistos).

La normativa aclara que la ropa civil de los presos seguirá siendo de su propiedad, pero quedará guardada bajo inventario y depósito dentro del sistema penitenciario.

El proyecto establece que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza (organismo que deberá definir los valores de venta del uniforme).

Estos precios deberán ajustarse a los costos de producción o adquisición mayorista del Estado, y el ministerio también determinará cuántos uniformes y pares de calzado se entregarán por año a cada interno.

Además, quedaría prohibido el uso de ropa civil dentro de las áreas de alojamiento, circulación de los penales y durante los traslados fuera de las cárceles.

Actualmente, una medida similar solo se aplica en la provincia de Santa Fe para presos considerados de alto riesgo.

En ese distrito, los internos deben usar uniformes naranjas y quienes no los adquieren enfrentan restricciones para acceder a visitas, salir al patio o participar en audiencias judiciales (según el régimen penitenciario vigente).

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad santafesino explicaron que la utilización del uniforme permite detectar rápidamente cuando un preso está fuera del lugar donde debería estar, lo que facilita los controles internos y ayuda a prevenir intentos de fuga.