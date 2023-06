Lo realizó durante una conferencia de prensa en departamento del Valle de Uco. De esta manera, Cornejo y Casado recibieron el apoyo del partido conducido por el concejal Cristian Gottardini.

“El apoyo de Unidos por Tunuyán es un espaldarazo”. Con esas palabras, el precandidato a gobernador por Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, recibió el apoyo explícito del partido departamental conducido por el concejal Cristian Gottardini y comentó que “nuestros concejales ya venían trabajando en conjunto y esto es una muestra de que están comprendiendo el desgranamiento del populismo, del kirchnerismo, que en un primer momento los atrajo a su partido y que luego los decepcionó”.

Cornejo remarcó la necesidad de contar con buenas administraciones en los municipios. Dijo que “algunos candidatos prometen la felicidad, pero la verdad es que se viene un camino de esfuerzo, ya que estabilizar la economía a nivel nacional y demás, será un camino de mucho esfuerzo”.

Según el precandidato a gobernador, esta nueva etapa de Mendoza tiene que venir aparejada de un contexto macroeconómico nacional de estabilización, “donde podremos sacar lo mejor de la provincia, generando un amplio crecimiento económico, en el que Tunuyán tendrá un papel importante, y yo me comprometo con el departamento, con todo el sistema productivo”.

Asimismo, Cornejo detalló que “pese al deterioro económico, tengo propuestas que pueden hacerse en el Valle de Uco. Creo que el énfasis, en materia de competencias provinciales, tiene que estar en un plan hídrico, que optimice el agua para ser más competitivo en nuestra agricultura, que es la principal actividad de esta zona”.

Explicó que la iniciativa será financiada con los fondos de Portezuelo del Viento y que también “se está trabajando en una cartera de proyectos para lograr la optimización del agua como medidores, la impermeabilización de canales secundarios y pozos. Mendoza viene mejorando su eficiencia en los últimos 10 años, pero necesitamos seguir perfeccionando”.

El apoyo del partido Unidos por Tunuyán

Cornejo remarcó que el apoyo del partido departamental en la figura de Gottardini: “Cristian hizo una muy buena elección, en circunstancias muy difíciles, en las PASO del 30 de abril pasado. Compitió con su partido afuera de los dos grandes frentes y logró un porcentaje del 9%, que es un excelente número”.

A esto, el concejal sostuvo que “hemos dedicado nuestros esfuerzos a conformar y participar de una elección departamental, elecciones que son difíciles para los partidos nuevos” y aseguró que “hoy coincidimos totalmente, esto no es al azar, por eso estamos apoyando como precandidatos a gobernador de la provincia a Alfredo Cornejo”.

Asimismo, aseguró que “esto tiene que ver con una vasta experiencia demostrada, una capacidad de gestión admirable y, sin lugar a dudas, el mejor gobernador de la democracia hasta ahora. Por eso nos llena de orgullo poder estar apoyándolo”. Enumeró los logros de la gestión de Cornejo y habló de los avances logrados en salud, educación, con en el sector privado, “con hechos demostrados”.

Dirigiéndose a Cornejo le dijo: “Por eso decidimos apoyarte, porque en Tunuyán hay muchas cosas que cambiar y estamos convencidos de que de tu mano y con todo esto se va a hacer realidad”.

A esto, el candidato a intendente en Tunuyán por Cambia Mendoza, Luis López, también destacó a Cornejo y aseguró que “cuando asumió Alfredo (2015) no se estaban pagando los sueldos y eso se revirtió. Más adelante, durante su gestión, se hicieron cosas en salud, en infraestructura, en centros de salud y ampliaciones del hospital, fueron obras que nos permitieron encarar la pandemia de otra forma”.

A esto, Gottardini agregó: “Con Luis coincidimos muchísimo en el Concejo. Trabajamos en conjunto en un mar de cocodrilos que, ante nuestras propuestas, decían que no por el no mismo, para quedar bien con su color político”. Recordó que en Tunuyán hay familias que no tienen agua potable, cloacas ni gas y “el municipio siempre mirando para otro lado. Nosotros tenemos propuestas, podemos hacer, decimos qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer, y con qué recurso se puede hacer, pero la verdad nunca tenemos respuesta”.

Para generar riquezas, Cornejo resaltó la necesitamos del plan de estabilización nacional “y aunque los demás candidatos no lo digan, busco ser sincero y este plan en un comienzo va a ser duro, pero necesitamos aguantar el cimbronazo de los primeros meses para acomodar el país”.

“Espero que la ciudadanía nos aproveche en las PASO, porque tenemos expectativas de hacer una muy buena elección como frente Cambia Mendoza, que quedemos consolidados y como fuerza mayoritaria”, dijo el precandidato a gobernador y aseguró que “estamos confiados, pero necesitamos ese poder político para lo que viene, necesitamos ese apoyo popular, por eso lo estamos pidiendo, porque gobernar en los momentos de zozobras que vienen va a ser complicado, y para eso requerimos de un gran apoyo”.