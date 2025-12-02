Unidad de Patrullaje: efectivos recuperaron una moto robada y secuestraron un arma en Tupungato

En los últimos días de noviembre, la Unidad Especial de Patrullaje tuvo jornadas intensas de trabajo en el departamento de Tupungato. Primero teniendo que lidiar con un adolescente armado y luego con el propietario de un objeto robado.

En primer lugar, efectivos estaban realizando patrullaje por el callejón Blanco en el ingreso al barrio El Progreso, cuando vieron a un joven de 19 años portando una escopeta, quien la arrojó y comenzó a correr para escapar pero terminó siendo detenido por tenencia ilegal de arma de fuego.

El segundo hecho, se dio cuando personal estaba transitando por el Boulevard Correa cuando vieron una motocicleta Honda 110 cc sin patente en la vereda. Por lo que se acercaron al lugar y entrevistaron al propietario del lugar donde estaba la moto, quien manifestó que no era de nadie de ahí. Ante esto, la Policía procedió a verificar los números de motor y cuadro para darle al operador, enterándose que esta había sido robada en abril del 2025.