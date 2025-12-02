Search
Instagram Facebook Twitter
unidad de patrullaje
control

Unidad de Patrullaje: efectivos recuperaron una moto robada y secuestraron un arma en Tupungato

Personal de la UEP pasaba por la zona y terminaron por secuestrar dos importantes elementos en puntos estratégicos

En los últimos días de noviembre, la Unidad Especial de Patrullaje tuvo jornadas intensas de trabajo en el departamento de Tupungato. Primero teniendo que lidiar con un adolescente armado y luego con el propietario de un objeto robado.

En primer lugar, efectivos estaban realizando patrullaje por el callejón Blanco en el ingreso al barrio El Progreso, cuando vieron a un joven de 19 años portando una escopeta, quien la arrojó y comenzó a correr para escapar pero terminó siendo detenido por tenencia ilegal de arma de fuego.

El segundo hecho, se dio cuando personal estaba transitando por el Boulevard Correa cuando vieron una motocicleta Honda 110 cc sin patente en la vereda. Por lo que se acercaron al lugar y entrevistaron al propietario del lugar donde estaba la moto, quien manifestó que no era de nadie de ahí. Ante esto, la Policía procedió a verificar los números de motor y cuadro para darle al operador, enterándose que esta había sido robada en abril del 2025.

ETIQUETAS:

roboSecuestroarmamoto

+ Noticias

patrullaje

La Policía realizó maniobras preventivas y secuestró drogas en distintos puntos de Tupungato

Por: Redacción NDI

control

Unidad de Patrullaje: efectivos recuperaron una moto robada y secuestraron un arma en Tupungato

Por: Redacción NDI

Divisas

Luego de dos días planchado, subió el dólar

Por: Belén García

Obras

Anuncio: cómo serán las obras para modenirzar el aeropuerto de Mendoza

Por: Redacción NDI

CIUDAD DE MENDOZA

Sunset Emprendedor: la nueva propuesta de la Ciudad para cerrar el año

Por: Violeta Díaz Costa

DGE

Las escuelas técnicas ya producen su propia energía con paneles solares

Por: Violeta Díaz Costa
Instagram Facebook Twitter