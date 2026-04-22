UNCuyo: la oposición juega sus fichas y se anunció otra fórmula para el Rectorado

“Encuentro Plural” se suma a las fórmulas que ya se han dado a conocer para conducir la Universidad Nacional de Cuyo. Aun resta el cierre de listas y saber cuáles de todas, efectivamente, terminan compitiendo por el sillón que hoy tiene Esther Sánchez.

Adriana García y Ana Sisti le dieron forma al espacio “que nace para construir una universidad pública, gratuita y de calidad, con autonomía, democracia y compromiso social”. La presentación oficial es esta tarde, a las 18.30, en las Aulas BACT (Luis Triviño). La propuesta, en clave opositora, se suma a la de Javier Ozollo y Fernanda Bernabé como las alternativas en donde talla el peronismo.

“Una propuesta que mira el futuro de la UNCuyo desde la defensa de la educación como derecho, la transparencia en la gestión, el fortalecimiento de las trayectorias estudiantiles y una universidad abierta, inclusiva y con igualdad de oportunidades”, indicaron.



Adriana García (ex decana de la Facultad de Filosofía y Letras) volverá a ser candidata a la conducción universitaria como hace 4 años atrás, instancia en la que perdió por muy poco ante la actual Rectora. Ana Sisti (actual decana de la Facultad de Educación) como vicerrectora, surge como un proyecto “educativo amplio e inclusivo, fundamentado en la defensa irrenunciable de la universidad pública, gratuita y de

calidad”.

Por su parte, Ana Sisti enfocó su análisis en la necesidad de una renovación en la conducción interna de la universidad. “La gestión de lo público exige eficacia y, sobre todo, honestidad. No podemos permitir que temas tan sensibles para nuestra comunidad, como la situación de DAMSU, sigan estancados por la falta de una administración proactiva. Asimismo, la transparencia en el manejo financiero debe ser total; no hay lugar para la opacidad”, dijo.



“Nuestra propuesta no puede ser indiferente al contexto nacional; la asfixia presupuestaria impulsada por el Gobierno Nacional no es solo un problema de números, sino un ataque directo a nuestra capacidad de producir conocimiento y garantizar la soberanía nacional y regional”, declaró la candidata.