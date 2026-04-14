UNCuyo: la elección que expone la interna radical y pone en juego un padrón clave en Mendoza

La elección de autoridades en la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) es un proceso que va mucho más allá de lo académico y se convirtió en un verdadero capítulo más de la interna radical en Mendoza. En un contexto de definiciones políticas hacia adentro de la Unión Cívica Radical, la disputa entre el vicerrector Gabriel Fidel y la vicerrectora Esther Sánchez expone tensiones que trascienden el ámbito universitario. El impacto supera al de muchos departamentos.

El dato que potencia ese escenario es el peso electoral: con un padrón que ronda los casi 60.000 votantes, la UNCuyo funciona, en términos políticos, como un distrito de escala media dentro de la provincia.

Por esto, se espera que los distintos sectores que compitan pongan en juego las estructuras de los partidos tradicionales en la universidad en una campaña de cara a las elecciones del 9 de junio.

Un padrón que vale como territorio político

La magnitud del electorado universitario no es menor. La UNCuyo concentra más votantes que departamentos chicos como La Paz o Santa Rosa y se acerca a otros distritos del interior mendocino, lo que la convierte en un espacio con peso propio dentro del mapa político.

En ese marco, la elección no solo define una conducción académica, sino que funciona como una instancia de validación política para los espacios en disputa.

Fidel vs. Sánchez: la interna que nadie puede ocultar

La candidatura de Gabriel Fidel, respaldada por la Franja Morada y sectores alineados con el gobernador Alfredo Cornejo, se consolidó como la expresión del cornejismo dentro de la universidad.

Del otro lado, la decisión de la actual rectora Esther Sánchez de competir por la reelección, junto a Roberto Miatello, terminó de confirmar la fragmentación del oficialismo universitario.

Así, el radicalismo pone en juego su capacidad de ordenar liderazgos incluso en uno de sus territorios históricos.

Habrá que esperar al 29 de abril, fecha límite para presentar listas, para saber si el oficialismo universitario (reflejo del gobierno provincial) se alinea en unidad, o no.

Más que una elección universitaria: una señal para el poder

El resultado de la elección tendrá un valor simbólico y político que excede la universidad. No define cargos ejecutivos ni bancas legislativas, pero sí muestra el mapa interno del radicalismo mendocino.

Para el cornejismo, un triunfo de Fidel implicaría consolidar su influencia en un espacio clave. Para el sector que respalda a Sánchez, en cambio, sería una señal de autonomía frente al poder provincial.

La incógnita libertaria y el reacomodamiento del mapa

En paralelo, aparece otra variable: el lugar que pueden ocupar sectores por fuera del radicalismo, en un contexto donde La Libertad Avanza viene construyendo poder en Mendoza.

Si bien la universidad no ha sido terreno competitivo para ese espacio sin antigüedad, la fragmentación radical abre interrogantes sobre posibles reconfiguraciones a futuro.

Más allá de los nombres propios, la elección servirá para medir si el esquema político universitario comienza a abrirse o si el radicalismo logra sostener su predominio.

A esto se suma la decisión que tomen desde la oposición: ¿a estrategia será aglutinarse y aprovechar la interna radical, o apelarán a la dispersión de los votos?

¿Quienes integran el padrón electoral?

Los padrones son elaborados con aquellas personas que cumplen con los requisitos establecidos por el Reglamento Electoral al 31 de marzo de 2026.