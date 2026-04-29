UNCuyo: Esther Sánchez baja su candidatura y allana una lista de unidad en el Rectorado

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) atraviesa horas decisivas en el cierre de listas para el Rectorado y las facultades. En ese contexto, la actual rectora, Esther Sánchez, resolvió no competir por la reelección y desistió de encabezar una nómina propia para enfrentar a su vice, Gabriel Fidel. La decisión apunta a facilitar un armado de unidad dentro del espacio radical.

“Para garantizar la continuidad del proyecto y en favor de la unidad”, Sánchez acordó no presentarse para un nuevo mandato, según informaron desde su sector a través de un comunicado. La determinación, agregaron, busca sostener las líneas estratégicas de gestión iniciadas en 2022 en un escenario marcado por restricciones presupuestarias y tensiones políticas en torno a la universidad pública.

Desde el entorno de la rectora señalaron que se trata de “una decisión que garantice la continuidad de las líneas centrales” de su administración, la cual —afirman— impulsó una transformación académica orientada a adaptar la oferta formativa a nuevas demandas sociales. En ese sentido, destacaron como principal indicador la modificación de 50 planes de estudio durante su gestión, 22 de ellos en 2025, lo que calificaron como el mayor ritmo de actualización curricular en la historia de la UNCuyo.

El comunicado también puso el foco en el contexto adverso que atraviesa el sistema universitario. Según el espacio de Esther Sánchez, la gestión se desarrolló en “la peor crisis de las universidades públicas en Argentina”, con un presupuesto insuficiente y en medio de cuestionamientos políticos. En ese marco, reivindicaron una administración “austera” que priorizó el funcionamiento edilicio, el sostenimiento de aulas abiertas, las becas estudiantiles y obras vinculadas a la seguridad y el mantenimiento del campus.

Asimismo, subrayaron el rol del personal docente y no docente, que —indicaron— sostuvo el funcionamiento institucional pese a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. De acuerdo con los datos difundidos, sería necesaria una recomposición del 47,3 % para recuperar el nivel salarial, en un contexto en el que el Gobierno nacional no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario ni con fallos judiciales que ordenan su aplicación.

Con la baja de Esther Sánchez, el escenario electoral en la UNCuyo se reconfigura en favor de una lista de consenso que buscará dar continuidad al actual rumbo de gestión y que sería encabezada por Gabriel Fidel, actual vicerrector.